FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set - Internet i Wi-Fi z gniazdka

Firma AVM, europejski specjalista w komunikacji, wejścia do sprzedaży na rynek polski nowy zestaw FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set, który łączy w sobie niezwykle rozwiniętą funkcję Powerline i Wi-Fi 6 iz rozszerzenia zasięgu sieci, które zostało uruchomione. W skład zestawu wchodzą dwa adaptery: FRITZ!Powerline 1240 AX i FRITZ!Powerline 1210. Jeśli ściany są za grube, odległości w domu zbyt duże, a Ty chcesz surfować i mieć dostęp do mediów strumieniowych w odległych pokojach, z pomocą przychodzi nowy FRITZ!Powerline 1240 AX. Urządzenie idealnie integruje się z siecią Mesh na bazie routera FRITZ!Box i dostarcza dane do miejsca docelowego za pośrednictwem instalacji elektrycznej z prędkością do 1200 Mbit/s oraz przez Wi-Fi 6 z prędkością do 600 Mbit/s.







Dzięki oprogramowaniu FRITZ!OS i technologii Mesh Wi-Fi, nowy FRITZ!Powerline 1240 AX można za naciśnięciem jednego przycisku podłączyć do sieci domowej i rozszerzyć nieprzerwany zasięg sieci Wi-Fi, realizowanej przez inne urządzenia FRITZ!. Wykorzystując technologię Powerline, zgodną ze standardem HomePlug AV2 oraz Wi-Fi 6 na częstotliwości 2.4 GHz, sieć domową można rozszerzyć także na pomieszczenia, w których nigdy wcześniej nie mieliśmy dostępu do sieci bezprzewodowej. Dzięki temu możemy z łatwością urządzić pokój gier na poddaszu lub zrelaksować się w altanie w ogrodzie oglądając przesyłane strumieniowo filmy i w pełni korzystać z zalet routera FRITZ! tworzącego cyfrową sieć domową. Zestaw jest już dostępny w Polsce i składa się z dwóch adapterów: FRITZ!Powerline 1240AX oraz FRITZ!Powerline 1210.



Duży zasięg i wysoka przepustowość w dowolnym miejscu w sieci domowej

Standard Powerline opiera się na technologii HomePlug AV2: gigabitowa technologia Powerline umożliwia wykorzystanie wszystkich trzech przewodów elektrycznych (fazowego, neutralnego i ochronnego) do transmisji danych, dzięki czemu pakiety danych są szybko i pewnie przesyłane w domowej instalacji elektrycznej. Rozwiązanie umożliwia transfer danych do 1 200 Mbit/s i integrację z siecią komputerową za pośrednictwem gigabitowych portów LAN oraz standardu Wi-Fi 6. Zestaw FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set posiada w sumie cztery porty LAN: dwa wbudowane w adapter FRITZ!Powerline 1210 i dwa zintegrowane z FRITZ!Powerline 1240 AX. Dane mogą być również w tym samym czasie przesyłane do różnych urządzeń, takich jak inteligentne telewizory, konsole do gier, drukarki lub laptopy, przez Wi-Fi w paśmie 2.4 GHz z prędkością do 600 Mbit/s. Zestaw Powerline z łatwością zapewni dostęp do sieci w pomieszczeniach, do których dostarczenie sygnału sieci domowej za pośrednictwem punktu dostępowego Wi-Fi lub kabla LAN jest trudne lub wręcz niemożliwe. Dzięki gniazdkom i standardowej domowej instalacji elektrycznej możliwe są wszystkie cyfrowe aktywności: granie online, streaming wideo czy praca zdalna.



Wydajny, bezpieczny, niezawodny – Powerline z FRITZ!

Zestaw Powerline został zaprojektowany z myślą o najlepszej wydajności i minimalnym zużyciu energii. Pobór mocy w trybie częstego czuwania wynosi tylko 4,5W (1240 AX) lub 2,4W (1210). Podczas aktywnej pracy zużycie energii wzrasta do około 3 watów. Urządzenie FRITZ!Powerline 1240 AX obsługuje także WPA3, najnowszy standard szyfrowania Wi-Fi, dzięki czemu jest niezwykle bezpieczne. Wszystkie produkty FRITZ!Powerline umożliwiają użytkownikowi monitorowanie sieci domowej i jakości połączenia Powerline w interfejsie użytkownika routera FRITZ!Box lub specjalnym pakiecie oprogramowania (dla systemów Windows i macOS). FRITZ!Powerline 1240 AX posiada własny interfejs do konfiguracji, obsługi i aktualizacji, który może być chroniony hasłem. Dzięki wspólnemu oprogramowaniu systemowemu FRITZ!OS urządzenie doskonale integruje się z innymi produktami FRITZ! - takimi jak wzmacniacze FRITZ!Repeater lub innymi adapterami FRITZ!Powerline - i bezproblemowo uzupełnia istniejącą sieć Wi-Fi Mesh. Firma AVM, producent FRITZ!Powerline 1240 AX, zapewnia rozwiązaniu również długoterminową pomoc techniczną, czyli regularne, bezpłatne aktualizacje, które zwiększają bezpieczeństwo i zapewniają nowe funkcje.



FRITZ!Powerline 1240 AX jest już dostępny w Polsce w zestawie z FRITZ!Powerline 1210. Sugerowana cena detaliczna 756 PLN. Gwarancja producenta: 2 lata.





FRITZ!Powerline 1240 WLAN AX Set: najważniejsze cechy

Łącze Powerline, gigabitowa sieć LAN oraz Wi-Fi 6

- Łącznie 4 porty LAN w zestawie (2 x w FRITZ!Powerline 1210 i 2 x w FRITZ!Powerline 1240 AX)

- Mesh Wi-Fi, 2 x 2, w paśmie 2,4 GHz, z przepustowością do 600 Mbit/s

- Maksymalne bezpieczeństwo Wi-Fi dzięki WPA3, łatwe do skonfigurowania za pomocą WPS

- Kompaktowy adapter umożliwiający integrację z siecią domową, opartą na infrastrukturze elektrycznej dla urządzeń posiadających interfejsy sieciowe

- Zgodność ze standardem HomePlug AV2, IEEE P1901 oraz możliwość współpracy ze wszystkimi popularnym adapterami PLC

- Pobór mocy w trybie częstego czuwania wynosi tylko 4,5W (1240 AX) lub 2,4W (1210). Podczas aktywnej pracy zużycie energii wzrasta w sumie do około 3 watów

- Automatyczne aktualizacje systemu FRITZ!OS, przynoszące nowe funkcje i większe bezpieczeństwo





























