Sony - kamera PTZ 4K 60p z systemem automatycznego kadrowania AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie na rynek flagowej kamery PTZ (pan-tilt-zoom) 4K 60p z wbudowanym obiektywem: BRC-AM7. Nowy model jest wyposażony w technologię automatycznego kadrowania PTZ, wykorzystującą sztuczną inteligencję do zaawansowanego rozpoznawania obiektów. Dokładne i płynne śledzenie poruszających się osób ułatwia produkcję materiałów wideo o wysokiej jakości wykorzystywanych w telewizji, podczas wydarzeń na żywo i na imprezach sportowych. BRC-AM7 to również najmniejsza i najlżejsza na świecie kamera PTZ z wbudowanym obiektywem: jej wymiary wynoszą 168.7 mm × 225.2 mm × 192.3 mm (szer. × wys. × gł.), a waga to tylko 3.7 kg. Kompaktowa konstrukcja i lekkość umożliwia instalację urządzenia w trudnych lokalizacjach pozwalając na wprowadzenie dodatkowych punktów obserwacyjnych. Nowy model można bezproblemowo łączyć z kamerami profesjonalnymi z ekosystemu Sony, zapewniając kompatybilność i płynne dopasowanie kolorów.







Zaawansowana technologia automatycznego kadrowania PTZ firmy Sony znalazła już zastosowanie w kamerach PTZ z serii SRG-A, dostosowanych dla klientów korporacyjnych i dla sektora edukacyjnego. Sony zamierza wprowadzać tę technologię w kolejnych modelach PTZ, takich jak pełnoklatkowa kamera FR7 z wymiennymi obiektywami już przy kolejnej aktualizacji. Nowa wersja oprogramowania 3.0 pojawi się najwcześniej wiosną 2025 r.



Doskonała jakość obrazu

Dzięki połączeniu warstwowego przetwornika obrazu CMOS Exmor RS typu 1,0 z najnowszym procesorem obrazu BIONZ XR kamera BRC-AM7 rejestruje szczegółowy obraz 4K 60p z mniejszą ilością zakłóceń. Kamera posiada funkcję nadpróbkowania (z ang. Oversampling), dzięki czemu urządzenie rejestruje obraz z matrycy w formacie 5K a następnie skaluje nagranie do wysokiej rozdzielczości 4K, obsługując obrazy 4K HDR, które wyraźniej odwzorowują jasne, jak i ciemne sceny.



W kamerze zastosowano nowo opracowany, zintegrowany obiektyw z 20-krotnym zoomem optycznymi Clear Image Zoom, pełnopikselowy zoom o super rozdzielczości, który umożliwia duże powiększenie bez pogorszenia jakości obrazu - do 30x w rozdzielczości 4K lub -do 40x w trybie Full HD. Do wyposażenia nowego modelu należy także unikatowy elektroniczny filtr ND o zmiennej gęstości optycznej, którego przepuszczalność można płynnie regulować w zakresie od 1/4 do 1/128. Oprócz możliwości regulacji ekspozycji bez zmiany głębi ostrości, użytkownicy mogą także skorzystać z ustawień automatycznych, aby wyregulować natężenie światła do poziomu ustawionego w aparacie, w celu dostosowania się do trudnych warunkach oświetleniowych.



Zaawansowana technologia automatycznego kadrowania PTZ

Opracowana przez Sony technologia automatycznego kadrowania PTZ, obejmująca także automatykę ostrości, wykorzystuje wbudowaną analitykę AI do zaawansowanego rozpoznawania i automatycznego śledzenia osób na podstawie szczegółowych informacji o ich cechach: szkielecie, głowie, twarzy, ubraniu itp. Intuicyjna obsługa i funkcje zdalnego sterowania pomagają sprawniej realizować produkcje i obsługiwać wydarzenia na żywo.



Nowy mechanizm obrotowo-wychylny umożliwia nie tylko szybkie i płynne, ale także ciche zmiany położenia kamery z prędkością od 0,004 stopnia na sekundę do 180 stopni na sekundę. Rozszerza to zakres zastosowań o sytuacje wymagające dokładnego kadrowania ruchu obiektu, na przykład w tańcu, na koncercie, uroczystości religijnej lub imprezie sportowej. Kamera BRC-AM7 ma również funkcję pamięci, która pozwala zapisać sekwencję ruchów urządzenia w celu łatwego odtworzenia.



Niezawodna współpraca

Kamera BRC-AM7 współpracuje z całą gamą aparatów Sony, korzystając ze zgodności z „ITU709”, „709tone”, „S-Cinetone” i „S-Log3” w celu bezproblemowego dostosowania kolorów. Podobny jak w innych modelach jest również sposób obsługi. Kamera pozwala na użycie złączy synchronizacji GENLOCK i jest zgodna z głównymi modułami sterującymi (MSU) i panelami zdalnego sterowania Sony. Umożliwia to obsługę wielu kamer i integrację z mikserami Sony.



Kompaktowa, lekka konstrukcja urządzenia pozwala rejestrować obraz z miejsc utrudniających instalację, takich jak sufity, krany kamerowe czy sztankiety. Ponadto, na spodzie obudowy znajdują się otwory na śruby 3/8-16 UNC i 1/4-20 UNC, przeznaczone do montażu na statywie. Kamera BRC-AM7 może być zasilana przez standardowe, 4-stykowe złącze XLR albo port PoE++ (Power over Ethernet Plus Plus). Dalszą rozbudowę i dostosowywanie systemu umożliwiają uniwersalne wejścia audio i wyjścia wideo. Kamera jest wyposażona w wyjścia 12G-SDI i HDMI oraz wyjście 3G-SDI do podłączenia monitora. Transmisję sygnału audio umożliwia para 3-stykowych złączy XLR i wejście stereo o średnicy 3.5 mm.



Zgodność z technologiami IP i free-d do obsługi nowych rodzajów produkcji wideo

Kamera BRC-AM7 obsługuje protokoły SRT, RTMP, RTSP, NDI i łącza światłowodowe, dzięki czemu może być używana podczas zdalnych produkcji realizowanych przez sieci IP. Jej zgodność z protokołami VISCA po IP, S700PTP i CGI pozwala na zdalną obsługę zewnętrznymi poleceniami. Z myślą o zdalnej produkcji umożliwiono również przesyłanie sygnałów lampek kontrolnych (tally) przez łącza IP.



Kamera BRC-AM7 jest także zgodna z protokołem free-d, powszechnie stosowanym w produkcjach związanych z rozszerzoną rzeczywistością (AR) i wirtualną rzeczywistością (VR). Protokół ten pozwala na bieżąco przesyłać dokładne parametry kamery (obrót/pochylenie/zbliżenie/ostrość/przysłona) do przestrzeni 3D. Umożliwia to tworzenie realistycznych połączeń obrazu na żywo przedstawiającego prawdziwych ludzi z tłami i postaciami generowanymi przy użyciu grafiki komputerowej 3D.



Rozpoczęcie dostaw kamery BRC-AM7 planowane jest na początek 2025 r. Prototyp urządzenia będzie prezentowany w dniach 14–17 kwietnia 2024 r. na stoisku firmy Sony (C8201), na targach NAB (National Association of Broadcasters) 2024 w Las Vegas.





























źródło: Info Prasowe - SONY