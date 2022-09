PowerWalker Solar Inverter 5000 ZRO - nowy wielofunkcyjny inwerter

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PowerWalker Solar Inverter 5000 ZRO to wielofunkcyjny inwerter do sieci Off-grid, który pełni także rolę baterii solarnej i systemu zarządzania akumulatorami. Całość oferuje bezprzerwowe zasilanie i czas transferu AC-DC na poziomie 0 ms. Na pokładzie znalazł się ekran LCD wyświetlający informacje pożądane przez użytkownika, jak np. prąd ładowania akumulatora. Produkt działa jak zasilacz UPS on-line, wykorzystując technologię podwójnej konwersji, aby zredukować czas transferu AC-DC do zera. Urządzenie wyróżnia się także mocą szczytową paneli solarnych do 6000 W (z włączoną technologią ładowania MPPT), pełną sinusoidą na wyjściu, 1- lub 3-fazową konfiguracją w systemie równoległym (do 9 działających jednostek) oraz pełną współpracą z dedykowanym bankiem energii (ESS) LiFe Battery System.







Inwerter PowerWalker Solar Inverter 5000 ZRO został wyceniony na 8279 PLN.























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia