Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rozładowany smartfon i kabel, który oczywiście został w domu? Z nowym powerbankiem Hama Roll Up ten scenariusz może odejść w zapomnienie. Niewielkie urządzenie o pojemności 20000 mAh skrywa w obudowie automatycznie zwijany przewód USB-C. Do tego oferuje szybkie ładowanie z mocą 45 W, dodatkowe porty USB-C i A oraz kolorowy wyświetlacz LED. Krótko mówiąc - kostka, która potrafi naprawdę sporo. Na pierwszy rzut oka Hama Roll Up przypomina zaokrąglone podłużne pudełko w eleganckim antracytowo-szarym kolorze. Jego długość wynosi 5.21 cm, szerokość 3.4 cm, wysokość 15.28 cm, a waga to 425.8 g. Zmieści się w plecaku, torbie czy kieszeni kurtki. Jednak najciekawszy element jego konstrukcji pozostaje niemal niewidoczny, dopóki nie zdecydujemy się z niego skorzystać.







W korpusie schowano płaski przewód USB-C o długości do 30 cm. Aby go użyć, wystarczy chwycić końcówkę i wysunąć kabel na potrzebną odległość. Po zakończeniu ładowania delikatne pociągnięcie uruchamia mechanizm zwijający, który błyskawicznie wciąga przewód z powrotem do obudowy. Bez ręcznego nawijania, zaginania i upychania w kieszeni. Takie rozwiązanie docenimy nie tylko w podróży. Sprawdzi się również w pracy, na uczelni czy podczas codziennych wyjść, kiedy chcemy ograniczyć liczbę noszonych akcesoriów. Smartfon, tablet, bezprzewodowe słuchawki, czytnik e-booków, głośnik Bluetooth, kontroler do gier albo nawet laptop - wszystkie te urządzenia mogą skorzystać z dodatkowego zastrzyku energii bez konieczności poszukiwania kolejnego kabla.



Energia pod kontrolą

Praktyczna konstrukcja to jedno, ale zajrzyjmy też pod obudowę. Hama Roll Up dysponuje akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 20000 mAh, który pozwala nawet na około cztery pełne ładowania typowego smartfona, zależnie od pojemności jego baterii i warunków użytkowania. Maksymalna moc wyjściowa wynosi aż 45 W. Producent wyposażył urządzenie w technologie Power Delivery 3.0 oraz Qualcomm Quick Charge 3.0. Dzięki nim kompatybilny sprzęt może odzyskiwać energię znacznie szybciej niż przy wykorzystaniu zwykłych ładowarek o niewielkiej mocy. Co ważne, użytkownik nie musi samodzielnie dobierać parametrów zasilania. Inteligentna elektronika rozpoznaje podłączony sprzęt i odpowiednio reguluje napięcie oraz natężenie prądu. Całość uzupełniają certyfikowane ogniwa i system zabezpieczeń chroniących przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem czy zwarciem. Przewidziano również ochronę przed przeładowaniem, co sprzyja bezpiecznemu użytkowaniu akumulatorów zasilanych urządzeń. Naładowanie całkowicie rozładowanego urządzenia zajmuje od dwóch do trzech godzin.



Trzy urządzenia naraz? Żaden problem

Wbudowany przewód nie wyczerpuje możliwości nowości Hama. Na górnej części obudowy umieszczono jeszcze dwa gniazda: USB-C wyróżnione zielonym kolorem oraz USB-A, oznaczone pomarańczowym akcentem. Dzięki temu łatwo je rozpoznać i uniknąć pomyłek podczas podłączania wtyczek. W praktyce oznacza to, że jeden powerbank może jednocześnie dostarczać energię trzem urządzeniom. Telefon podpięty do rozwijanego kabla, słuchawki do portu USB-C, a dodatkowy gadżet do USB-A? Proszę bardzo. Trzeba jedynie pamiętać, że przy równoczesnym ładowaniu kilku sprzętów dostępna moc jest pomiędzy nie podzielona.



Na uwagę zasługuje również kolorowy ekran LED, który zajmuje sporą część frontu urządzenia. Zamiast zastanawiać się, co oznaczają kolejne migające diody, otrzymujemy czytelną informację o procentowym poziomie naładowania akumulatora. Wyświetlacz sygnalizuje także pracę powerbanku, dzięki czemu od razu wiadomo, czy ładowanie zostało uruchomione. Projektanci nie zapomnieli nawet o drobnym, ale użytecznym dodatku. Do obudowy przymocowano pętelkę, która pozwala wygodnie przenosić urządzenie na nadgarstku lub zawiesić je na uchwycie plecaka. Przydatny szczegół, zwłaszcza kiedy mamy zajęte ręce.



Katalogowa cena powerbanka Hama Roll Up 20000 mAh wynosi 257.90 PLN.

























źródło: Info Prasowe - HAMA