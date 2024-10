Poznaj nową klawiaturę Logitech POP Icon Keys

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech ogłasza premierę POP Icon Keys – innowacyjnej, wyróżniającej się designem klawiatury, która łączy odważny styl z wyjątkową funkcjonalnością. POP Icon Keys pozwala wyrazić siebie i zwiększyć produktywność, nadając przestrzeni roboczej indywidualny charakter. Wyprofilowane, nisko osadzone klawisze POP Icon Keys zapewniają responsywne, ciche i naturalne pisanie. Wyrazista kolorystyka, przezroczyste wykończenie i smukła sylwetka klawiatury ożywią i spersonalizują każde biurko, niezależnie od tego, gdzie pracujesz.







Personalizacja pracy dzięki inteligentnym skrótom

POP Icon Keys oferuje cztery konfigurowalne przyciski akcji (Action Keys), które pozwalają oszczędzać czas i pracować mądrzej dzięki darmowej aplikacji Logi Options+. Można przełączać się płynnie z trybu pracy do trybu przerwy, otwierając zdefiniowane wcześniej narzędzia zwiększające produktywność, ulubione aplikacje społecznościowe, muzyczne czy wideo. Można również jednym przyciskiem uruchomić swoje ulubione narzędzia AI, w tym Logi AI Prompt Builder. POP Icon Keys zapewnia dodatkowo szybki dostęp do popularnych skrótów, jak wyciszanie, menu emoji czy zrzut ekranu, które można dostosować do swoich potrzeb w aplikacji Logi Options +. Klawiatura współpracuje z różnymi systemami operacyjnymi i urządzeniami, umożliwiając pisanie na komputerze, telefonie czy tablecie i przełączanie się między nimi za pomocą jednego przycisku. Z baterią, która wytrzyma nawet 36 miesięcy, POP Icon Keys to gwarancja niezawodności i ciągłej produktywności.



Zaprojektowane z myślą o Zrównoważonym Rozwoju

Klawiatura POP Icon Keys i mysz POP Mouse to nie tylko styl i funkcjonalność, ale także odpowiedzialność za środowisko. Oba urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju – wykonano je z plastiku pochodzącego z recyklingu (od 37% do 70%, w zależności od koloru), aby zminimalizować ślad węglowy. Dodatkowo opakowanie papierowe pochodzi z lasów certyfikowanych przez FSC.



Dostępność i cena

POP Icon Keys będzie dostępna globalnie od października 2024 roku w kolorach różowo-biały, pomarańczowo-biały, grafitowo-zielony oraz liliowo-biały w cenie 259 PLN. Zestaw POP Icon Keys Combo będzie dostępny w cenie 339 PLN, a mysz POP Mouse za 129 PLN. Produkty będą dostępne na stronie www.logitech.com oraz u sprzedawców detalicznych.

































źródło: Info Prasowe / Logitech