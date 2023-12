Poznaj nowy Galaxy S23 FE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W sprzedaży zadebiutował najnowszy smartfon Galaxy S23 FE - zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie kultowy design serii Galaxy S, profesjonalny zestaw aparatów i bezkompromisową wydajność. Doceniana przez użytkowników linia Fan Edition to smartfony, które wyposażono w zaawansowane funkcje znane z serii Galaxy S dostępne w przystępnej cenie. Debiutujący w polskich sklepach smartfon Galaxy S23 FE kontynuuje tradycję marki oferując to, co najlepsze w serii Galaxy. Galaxy S23 FE pozostaje wierny wzornictwu serii Galaxy S z charakterystycznym designem aparatu i wykończeniem premium. Wykonany z wysokiej jakości metalu i szkła, Galaxy S23 FE nawiązuje do stylowego wyglądu flagowego Galaxy S23.







Zaprojektowany, aby zapewnić najlepsze wrażenia wizualne, Galaxy S23 FE ma jasny, niezwykle płynny 6,4-calowy dynamiczny wyświetlacz Dynamic Amoled 2X z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Technologia Vision Booster w Galaxy S23 FE sprawia, że wyświetlacz intuicyjnie dopasowuje się do warunków oświetleniowych pozostając czytelny nawet w pełnym świetle. Galaxy S23 FE dostępny jest w nowych, wyrazistych i subtelnych kolorach, dzięki czemu każdy znajdzie wariant dopasowany do swojego stylu.



Zaawansowany zestaw aparatów i profesjonalne studio do edycji

Galaxy S23 FE oferuje zaawansowany zestaw aparatów, które rejestrują zdjęcia i filmy z niesamowitą szczegółowością. Z tyłu znajdziemy flagowy aparat klasy 50 MP (W) + 12 MP (UW) + 8 MP (OIS) z 3-krotnym zoomem optycznym, który rejestruje jasne i oszałamiające zdjęcia, ożywiając każdą chwilę. Funkcja Nightography w Galaxy S23 FE umożliwia robienie wyraźnych selfie i portretów w realistycznych kolorach nawet w ciemności. Dzięki zaawansowanej cyfrowej stabilizacji obrazu (VDIS) użytkownicy mogą robić stabilne zdjęcia w ruchu za pomocą tylnego aparatu z optycznym stabilizatorem obrazu (OIS).



Smartfon Galaxy S23 FE posłuży również za przenośne studio do fotografowania i edycji zdjęć oraz filmów. W trybie profesjonalnym można ręcznie regulować czas otwarcia migawki, przysłonę, ISO i inne parametry. Co więcej aplikacja Camera Assistant i inne zautomatyzowane funkcje zapewniają w pełni spersonalizowane wrażenia podczas fotografowania. Aparat Galaxy S23 FE wyposażony jest w narzędzia do edycji oparte na sztucznej inteligencji, które poprawią jakość zdjęć, umożliwiając swobodę tworzenia i dostosowywania ich na bieżąco.



Procesor, który zrobi wrażenie na entuzjastach gier

Galaxy S23 FE jest zasilany chipsetem 4nm zapewniając użytkownikom niezawodną wydajność. Potężny procesor Galaxy S23 FE sprawia, że każda akcja jest szybka i płynna, a komora parowa pomaga kontrolować ciepło i utrzymać wydajność. Wyposażony jest również w Ray Tracing, technikę renderowania grafiki, która sprawia, że odbicia, światła i cienie w grze odzwierciedlają rzeczywisty świat. Wydajna bateria o pojemności 4500 mAh ładuje się do 50 procent w zaledwie 30 minut za pomocą zasilacza 25 W.



Wytrzymalszy, ale zrównoważony – lepsze wrażenia z użytkowania FE

Wytrzymałość konstrukcji smartfonu Galaxy S23 FE zapewnia obecność Gorilla Glass 5 i certyfikatu wodoszczelności IP68. Samsung w gwarantuje również cztery generacje aktualizacji systemu operacyjnego i pięć lat aktualizacji zabezpieczeń, zapewniając niezawodne i długotrwałe użytkowanie najnowszego Galaxy S23 FE. Smartfon, podobnie jak pozostałe urządzenia Galaxy jest chroniony przez system Samsung Knox, dzięki czemu nie musisz się martwić o prywatność i bezpieczeństwo swojego urządzenia i przechowywanych na nim danych.



Galaxy S23 FE został częściowo wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak aluminium i szkło oraz plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego, pozyskiwany z wyrzuconych sieci rybackich, beczek na wodę i butelek PET.



Galaxy S23 FE jest dostępny w dwóch wariantach pamięci: 8GB/128GB oraz 8GB/256GB oraz w kolorach: miętowym, kremowym, grafitowym oraz fioletowym. Kolory indygo i mandarynkowy są dostępne wyłącznie na Samsung.com.

































Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG