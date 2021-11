Poznaj technologię Quantum Dot i weź udział w konkursie MSI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI w swoim monitorach stosuje technologię kropek kwantowych znaną jako Quantum Dot. To nanokryształy zdolne do pochłaniania światła. Podświetlone dają bardzo precyzyjny kolor i zapewniają realistyczny obraz. Technologia ta pozwala doświadczyć obrazu w gamie ponad miliarda kolorów. Dzięki inteligentnemu procesorowi, każdy kadr wyświetlany na monitorze jest poprawiany i udoskonalany, aby oferować niesamowitą wyrazistość. Chcąc celebrować świat wypełniony kolorami MSI zachęca do udziału w specjalnym konkursie kreatywnym, w którym na laureatów czekają cenne nagrody, a zasady są bardzo proste. Należy przygotować pracę, w której przedstawi się jaką rolę odgrywają kolory w Twoim życiu.







Może być ona wykonana w formie zdjęcia, wideo lub innej dowolnej pracy kreatywnej. Gotowy projekt należy opublikować publicznie na Facebook, Instagramie lub TikToku z oznaczeniem MSI Gaming Poland i sloganem “Pokaż kolory swojego życia z #MSIQuantumDot”. Następnie należy zgłosić pracę poprzez formularz na stronie konkursu: https://promocje.msi.com/promotions/konkurs-kreatywny/.



Autor/ka najlepszej pracy zostanie nagrodzony/a monitorem MSI MAG274QRF-QD oraz komputerem MSI MAG Infinite S3. Z kolei każda osoba z miejsca od 2. do 5. zostanie wyróżniona zestawem gadżetów marki MSI, składającym się m.in. z plecaka, bluzy oraz breloka ze smokiem.



Swoje prace można zgłaszać do 19 grudnia. Więcej informacji na temat konkursu, a także regulamin, znajduje się na Oficjalnej Stronie Promocji.























Źródło: Info Prasowe / MSI