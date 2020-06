Predator - najnowsze procesory Intela i karty graficzne od NVIDIA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer ogłosił wprowadzenie istotnych modyfikacji w czterech popularnych modelach notebooków gamingowych: Predator Helios 700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 i Nitro 7. Nowe wersje tych modeli otrzymają szereg usprawnień, takich jak m.in. ulepszony układ chłodzenia, zapewniający najwyższą wydajność pod obciążeniem, bądź 240 Hz panele IPS. Wyposażony w wysuwaną klawiaturę HyperDrift notebook Predator Helios 700 został zmodernizowany o nowe procesory Intel 10. generacji. Ponownie na pokładzie znalazły się standardowy Core i7-10875H lub odblokowany Core i9-10980HK, połączony z kartą graficzną NVIDIA RTX 2070 SUPER lub RTX 2080 SUPER.







Zmianie uległ też układ chłodzenia. W najnowszej wersji wyposażonej w procesory Core i9, zastosowano materiał o nazwie PowerGem, który charakteryzuje się 3,83 razy lepszą przewodnością cieplną w porównaniu do miedzi. To w połączeniu z trzema ciepłowodami, technologią Acer CoolBoost, komorą parową oraz parą wentylatorów AeroBlade 3D 4. generacji zapewnia ulepszoną względem poprzednika efektywność odprowadzania ciepła.



Pozostałe zmiany to zastosowanie pamięci o wyższej częstotliwości, tj. 2933 MHz (max. 64 GB) oraz dodatkowy port Thunderbolt 3 (łącznie dwa takie porty). Łączność zapewnia połączenie karty sieciowej Killer LAN E3100G z kartą w standardzie Wi-Fi 6 - Killer AX1650. To pozwala na korzystanie z przydatnej technologii Killer DoubleShot™ Pro, która znacznie poprawia komfort użytkowania. Nie brakuje też szybkich dysków SSD PCIe NVMe działających w trybie RAID 0 lub szybkiego ekranu FHD IPS 144 Hz, który wykorzystuje technologię NVIDIA G-Sync.



Klawiatura oferuje indywidualne podświetlenie klawiszy w ramach gamy RGB oraz funkcję anti-ghosting, czyli mechanizmem zapobiegający blokowaniu się klawiatury przy wciśnięciu wielu przycisków jednocześnie. Znajdziemy tutaj cztery klawisze (WSAD) dające możliwość zastosowania nasadek MagTek. Te zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem gier wyścigowych, gdzie lepiej sprawdzają się analogowe przełączniki, w których szybkość ruchu jest zależna od poziomu ich wciśnięcia. Wystarczy zamienić klasyczne klawisze na te dedykowane do gier wyścigowych lub MagForce. Ponadto, gracz może użyć aplikacji Predator Sense lub wcisnąć klawisz skrótu P3, aby ustawić podświetlenie i punkt aktywacji wedle własnych preferencji.



Inne notebooki gamingowe też ulepszone

Predator Helios 700 nie jest jednak jedynym notebookiem gamingowym marki Acer, który zostanie usprawniony. Wewnątrz najnowszych modeli notebooków Predator Helios 300, Predator Triton 300 i Nitro 7 także znajdziemy procesory Intel Core z serii H 10. generacji połączone z nowymi kartami graficznymi NVIDIA RTX 2080 SUPER lub RTX 2070 SUPER. To gwarantuje wysoką częstotliwość odświeżania obrazu, nawet w przypadku najbardziej wymagających sprzętowo gier z segmentu AAA. Aby zapewnić maksymalną wydajność i optymalną temperaturę pracy sprzętu, odświeżone konstrukcje zostały wyposażone w nowe, ulepszone układy chłodzenia.



Ceny i dostępność w Polsce

Predator Helios 700 w nowej konfiguracji będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 11899 PLN.

Predator Helios 300 w nowej konfiguracji będzie dostępny w Polsce we wrześniu w cenie 7000 PLN.

Predator Triton 300 w nowej konfiguracji będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 7249 PLN.

Informacje o cenie i dostępności laptopa Nitro 7 w Polsce będą dostępne wkrótce.













Źródło: Info Prasowe / Acer