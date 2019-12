Predator - najtańszy Triton 300 trafił do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Predator Triton 300 jest najnowszym modelem dostępnym w Polsce, który uzupełnia gamę smukłych notebooków Triton. Został wyposażony w konfiguracje z procesorami do Intel Core i7 9. generacji oraz kartę graficzną GTX 1650. Obudowa wyświetlacza i panel wokół klawiatury zostały wykonane ze stopu aluminium. Stosunek ekranu do powierzchni obudowy wynosi 77%, a jego przekątna wynosi 15,6 cala. Obraz wyświetlany jest w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), o częstotliwości odświeżania 144 Hz i czasem reakcji 3 ms. Matrycę wykonano w technologii IPS. Ramka skierowana w stronę użytkownika i podstawa urządzenia są wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS.







Konfiguracje dostępne w Polsce wyposażono w procesory Intel Core i5 lub i7 9. generacji, od 8 GB pamięci DDR4 SDRAM, kartę graficzną NVIDIA GeForce 1650 oraz dysk SSD o pojemności od 512 GB. Triton 300 obsługuje maksymalnie dwa dyski SSD PCIe NVMe o pojemności 1 TB w macierzy RAID 0 oraz dysk twardy o pojemności maksymalnej 2 TB.



Klawiatura umożliwia czterostrefowe podświetlenie RGB oraz wykorzystanie dwóch zintegrowanych klawiszy: Turbo i PredatorSense.



Triton 300 podobnie jak najdroższe notebooki gamingowe z serii Predator zostały wyposażone w technologię AeroBlade 3D czwartej generacji. To autorska technologia Acer, która ogranicza hałas i usprawnia przepływ powietrza. Każda z 59 łopatek ma zaledwie 0,1 mm grubości i jest w całości wykonana z metalu.



Predator Triton 300 jest dostępny w Polsce od grudnia wyłącznie w Acer Store w cenie od 3999 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Acer