Predator Bajgiel w restauracjach Zdrowa Krowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Przedstawiamy kolejny owoc współpracy marki Acer i Predator z siecią restauracji Zdrowa Krowa. Efektem kooperacji jest wegetariański Predator Bajgiel, w którego składzie znalazł się m.in. autorski sos na bazie nowego, bezcukrowego napoju energetycznego dla graczy PredatorShot Sugar Free. Co więcej, przy zakupie bajgla każdy otrzyma cztery puszki PredatorShot Sugar Free za darmo. Podstawą kanapki są wyselekcjonowane dodatki, w składzie znajdziemy: ser cheddar, colesław z czerwonej kapusty, ogórek zielony, cebulę, pomidor, sałatę karbowaną, aioli, wege kotlet oraz grant. Smak podkreśla autorski sos na bazie PredatorShot w wersji bez cukru.







Predator Bajgiel dostępny jest we wszystkich restauracjach Zdrowa Krowa — w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Opolu, Gliwicach i Rybniku. Cena bajgla to 38 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Acer