Predator Games powraca we wrześniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Predator Games, największy turniej esportowy dla szkół w Europie, wraca z nowym sezonem i jeszcze większym rozmachem. Projekt, realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji, łączy emocjonującą rywalizację w grach komputerowych z edukacją, rozwojem kompetencji przyszłości i świadomym korzystaniem z nowych technologii. Predator Games ma za sobą już dwa pełne sezony oraz sezon zero, który był pilotażem badającym potencjał esportu w szkołach. Z roku na rok projekt dynamicznie się rozwija – tylko w ostatniej edycji w systemie Predator Games zarejestrowało się ponad 33 000 uczestników, reprezentujących szkoły podstawowe i średnie z całej Polski. Od pierwszego sezonu za realizację projektu odpowiada agencja WE!RE Fantasy. Projekt działa nieprzerwanie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji, wspierając szkoły w łączeniu nowoczesnych form aktywności młodzieży z wartościową edukacją.







Nowy sezon, nowy format

Tegoroczna edycja wprowadza innowacyjny, wieloetapowy format rozgrywek, w którym uczniowie będą walczyć o miejsce w wielkim finale. Rywalizacja rozpocznie się od etapu wojewódzkiego - do udziału będzie mogło przystąpić wiele drużyn z jednej szkoły. Najlepsze zespoły awansują do ogólnopolskich play-offów, a stamtąd - prosto na wielki finał LAN, który odbędzie się na scenie Predator Games.



Równe szanse i dopasowane tytuły

Predator Games dba o sprawiedliwą rywalizację - dlatego uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy wiekowe: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Każda z nich gra w dedykowane tytuły, dopasowane do wieku i poziomu doświadczenia graczy. Uczniowie szkół podstawowych będą rywalizowali w tytułach takich jak: Fortnite, Rocket League i Szachy. Z kolei uczniowie szkół ponadpodstawowych w Teamfight Tactics, League of Legends, Counter-Strike 2, Fortnite oraz Szachy.



Akademia Predator Games - misja edukacyjna trwa

Wraz z nową edycją turnieju startuje także Akademia Predator Games - kontynuacja edukacyjnej misji poprzednich sezonów. To przestrzeń dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w której poruszane będą tematy takie jak higiena cyfrowa, bezpieczeństwo w sieci, rozwój kompetencji społecznych, pracy zespołowej czy kreatywności. Już od pierwszej edycji cały projekt - w tym także jego platforma edukacyjna - objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji. Patronat ten stanowi potwierdzenie wartości merytorycznej i wychowawczej inicjatywy, a także wpływa na zwiększenie zaufania ze strony szkół oraz środowisk edukacyjnych, które chętniej angażują się w działania rekomendowane przez instytucje publiczne.



Dla kogo jest Predator Games?

Predator Games to projekt stworzony z myślą o całym szkolnym ekosystemie. Dla uczniów – by mogli rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i poznawać wartość zdrowej, motywującej rywalizacji. Dla nauczycieli i szkół – by w prosty i atrakcyjny sposób angażować młodzież w działania wspierające nowoczesną edukację i budowanie kompetencji przyszłości. Dla rodziców i opiekunów - by pomóc im lepiej zrozumieć świat gier i wspierać dzieci w ich odpowiedzialnym, bezpiecznym eksplorowaniu cyfrowej rzeczywistości.



Więcej informacji znajdziecie na www.predatorgames.pl.











źródło: Info Prasowe - ACER