Acer ogłosił dzisiaj nowość w swojej ofercie. To wyjątkowy laptop Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, który zmienia oblicze rozgrywki cyfrowej wprowadzając do gry stereoskopowy obraz 3D bez okularów. Dzięki obecności aplikacji SpatialLabs TrueGame na jego pokładzie, laptop będzie w stanie obsłużyć ponad 50 najpopularniejszych tytułów już w momencie wejścia na rynek, a lista kompatybilnych pozycji będzie się stale powiększać. Oprócz laptopa do gier 3D, wśród nowości od Acera znalazły się także smukły laptop gamingowy Predator Triton 300 SE oraz monitory gamingowe Predator XB273K LV i Acer Nitro XV272U RV.







Predator Helios 300 SpatialLabs Edition (PH315-55s) to laptop gamingowy o imponujących osiągach, który otwiera przed graczem drzwi do rozgrywki na zupełnie nowym poziomie dzięki obecności technologii obrazów stereoskopowych w trybie 3D - bez konieczności korzystania z okularów. Aplikacja SpatialLabs TrueGame sprawia, że gry kompatybilne z technologią 3D stają się jeszcze bardziej wciągające - i to dosłownie. Każdy detal obrazu nabiera życia. Pomieszczenia wydają się bardziej przestronne, obiekty - prawdziwie trójwymiarowe, a przygody - bardziej porywające. A wszystko to w czasie rzeczywistym, w płynnej jakości i bez konieczności używania specjalnych okularów.



SpatialLabs TrueGame to z kolei nowa aplikacja, która wprowadza stereoskopowy obraz 3D do świata gier, dając graczom możliwość doświadczenia swoich ulubionych tytułów w zupełnie nowej odsłonie i jakości. Jest to możliwe dzięki temu, że gry są w większości przypadków tworzone z myślą o środowisku trójwymiarowym: programiści zawierają w kodzie informacje o głębi w każdej opracowanej scenie i w każdym obiekcie, który tworzą. SpatialLabs korzysta z tych informacji, by generować świat gry w stereoskopowym trybie 3D. Kiedy aplikacja trafi na rynek, dla każdej z ponad 50 współczesnych i klasycznych gier dostępny będzie specjalny, wstępnie skonfigurowany profil, który umożliwi graczom wejście w świat swoich ulubionych gier tym razem w trybie 3D. Profile dla kolejnych tytułów będą dodawane na bieżąco.



Efekt SpatialLabs to połączenie technologii śledzenia wzroku, stereoskopii 3D i renderowania obrazu w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz laptopa gamingowego Predator Helios 300 SpatialLabs Edition składa się z 15,6-calowego panelu UHD 2D oraz optycznie połączonej z nim soczewki ciekłokrystalicznej, tworzących razem innowacyjny moduł z funkcją przełączania między klasycznym widokiem 2D i stereoskopowym widokiem 3D.



Te niezwykłe wrażenia wizualne napędza potężne zaplecze technologiczne w postaci procesora Intel Core i9 - nawet do 12. generacji, karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop, 32 GB pamięci DDR5-4800 oraz dysku SSD PCIe NVMe 4. generacji w macierzy RAID 0. System dwóch wentylatorów, z których jeden to wentylator 3D AeroBlade 5. generacji, skutecznie chłodzi wnętrze laptopa. Dodatkowym wsparciem jest tu pasta termiczna na bazie ciekłego metalu oraz technologia Acer CoolBoost.



Laptop korzysta z systemu Windows 11 i jest wyposażony w technologię Killer DoubleShot Pro oraz moduł Wi-Fi 6E (E2600+1675i), a także w bogaty zestaw portów i złączy - w tym port HDMI 2.1 do podłączania zewnętrznych monitorów, port Thunderbolt 4 oraz dwa porty USB 3.2 2. generacji.



Predator Helios 300 SpatialLabs Edition (PT315-55s) w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży we wrześniu, w cenie od 3299 Euro.



























Źródło: Info Prasowe / Acer