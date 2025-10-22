Predator Helios AI - inteligencja, która gra razem z Tobą

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowe gry stawiają coraz wyższe wymagania - zarówno przed graczami, jak i ich sprzętem. Zaawansowana fizyka, realistyczne efekty świetlne i ogromne światy potrafią rozgrzać GPU do czerwoności. Dlatego jeśli liczba FPS-ów nie nadąża za akcją, to najwyższy czas, by wymienić sprzęt na taki, który naprawdę nadąża za Twoimi ambicjami. Predator Helios 18 AI, Helios Neo 16 AI i Helios Neo 16S AI to laptopy stworzone z myślą o przyszłych generacjach gier - bez kompromisów i bez spadków płynności. Seria Predator Helios AI to nie tylko nowa generacja laptopów - to zupełnie nowe podejście do wydajności. Zastosowane procesory Intel Core Ultra posiadają zintegrowane jednostki NPU (Neural Processing Unit), które pozwalają systemowi wykorzystywać sztuczną inteligencję do inteligentnego zarządzania zasobami.







AI analizuje w czasie rzeczywistym styl gry, temperatury i obciążenie podzespołów, a następnie automatycznie dobiera optymalne ustawienia mocy CPU, GPU i wentylatorów.Dzięki temu komputer działa ciszej w mniej wymagających scenach i natychmiast zwiększa moc, gdy akcja przyspiesza - bez potrzeby ręcznego przełączania trybów. Nowe oprogramowanie PredatorSense 5.0 i moduł AI Engine 3.0 współpracują z tymi algorytmami, zapewniając graczowi pełną kontrolę nad inteligentnymi profilami wydajności, a także automatyczną optymalizację grafiki, chłodzenia i sieci. To sprzęt, który uczy się Twojego stylu gry i reaguje szybciej, niż Ty zdążysz sięgnąć po skrót klawiaturowy.



Predator - marka, która definiuje gaming premium

Predator od lat wyznacza kierunek rozwoju gamingu, łącząc ekstremalną wydajność z charakterystycznym, bezkompromisowym stylem. To marka stworzona dla tych, którzy nie akceptują półśrodków – graczy, twórców i profesjonalistów e-sportu. W jej DNA wpisane są innowacje, które mają realny wpływ na wrażenia z gry: od autorskich systemów chłodzenia, przez wyświetlacze klasy premium, po technologie oparte na sztucznej inteligencji. Predator to nie tylko sprzęt – to społeczność ludzi, którzy wiedzą, że zwycięstwo zaczyna się tam, gdzie inni się zatrzymują.



Predator Helios 18 AI - bezkompromisowa potęga

To sprzęt, który nie zna słowa „ograniczenia”. Predator Helios 18 AI to flagowiec - laptop, który z powodzeniem zastąpi desktop. W jego sercu pracuje Intel Core Ultra 9-275HX wspierany przez 64 GB pamięci DDR5 i grafikę NVIDIA GeForce RTX 5090 z obsługą DLSS 4. 18-calowy wyświetlacz IPS 3840 × 2400 px, 120 Hz oferuje imponującą szczegółowość i przestrzeń roboczą, idealną zarówno do gier, jak i pracy kreatywnej. System chłodzenia 3D AeroBlade i inteligentne sterowanie wentylatorami oparte na AI pozwalają utrzymać maksymalną wydajność bez kompromisów. To laptop stworzony z myślą o graczach, streamerach i twórcach, którzy chcą mieć pewność, że żaden tytuł nie będzie dla ich sprzętu wyzwaniem.



Predator Helios Neo 16 AI - idealny balans mocy i mobilności

Predator Helios Neo 16 AI to laptop, który łączy moc z mobilnością - idealny dla graczy, którzy chcą zabrać swoje FPS-y wszędzie. Napędzany przez Intel Core Ultra 9-275HX, 32 GB pamięci DDR5 i grafikę NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, radzi sobie bez trudu z nowymi produkcjami wykorzystującymi ray tracing i renderowanie wspomagane AI. Ekran 16 cali WQXGA (2560 × 1600) z odświeżaniem 240 Hz gwarantuje płynny obraz i doskonałą responsywność - kluczową w grach FPS, battle royale i e-sportowych tytułach. Zintegrowane algorytmy AI zarządzają temperaturą i mocą, dbając o stabilną pracę przy niższym poziomie hałasu - nawet podczas wielogodzinnych sesji gamingowych.



Predator Helios Neo 16S AI - OLED i pełna immersja

Predator Helios Neo 16S AI to propozycja dla graczy, którzy cenią nie tylko moc, ale i wizualne doświadczenie. Na pokładzie znajduje się Intel Core Ultra 9-275HX, 64 GB pamięci DDR5 oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, co gwarantuje najwyższą płynność i obsługę najnowszych technologii graficznych. Prawdziwym wyróżnikiem tego modelu jest ekran OLED WQXGA 240 Hz – oferujący perfekcyjny kontrast, głębię kolorów i błyskawiczny czas reakcji. To panel, który sprawdzi się nie tylko w grach, gdzie liczy się każda klatka, ale też w pracy kreatywnej, edycji zdjęć i wideo czy podczas relaksu przy ulubionym serialu. Nasycone barwy i czernie o kinowej głębi sprawiają, że każda scena wygląda tak, jak powinna – niezależnie od tego, czy walczysz, tworzysz, czy odpoczywasz. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji system automatycznie dopasowuje tryby chłodzenia i profil wydajności, a procesor wykorzystuje moc NPU również w codziennych zadaniach – od montażu wideo po streamowanie. To sprzęt, który uczy się użytkownika i dostosowuje do jego stylu pracy i gry.



Nowy rozdział w gamingu

AI zmienia sposób, w jaki gramy - pozwala sprzętowi myśleć za nas, przewidywać potrzeby i reagować zanim pojawi się problem. Dzięki serii Predator Helios AI, granie staje się płynniejsze, cichsze i bardziej responsywne niż kiedykolwiek wcześniej. To nie tylko kolejny krok w stronę wydajności. To początek nowej ery, w której inteligentny sprzęt staje się częścią zespołu gracza.

































źródło: Info Prasowe - ACER