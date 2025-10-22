Sony VPL-XW5100ES - najnowszy projektor na Audio Video Show 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dniach, 24 -26 października 2025r. w Warszawie odbędzie się jedna z największych wystaw sprzętu audio-wideo i kina domowego na świecie – Audio Video Show 2025. Wystawcy będą czekać na odwiedzających w lożach VIP PGE Narodowego, a także w warszawskich hotelach - Golden Tulip i Radisson Blu Sobieski. Bilety w cenie 60 PLN, dostępne będą w kasach przy wejściu. Można też nabyć trzydniowe karnety w cenie 90 PLN. Sony i Nautilus zapraszają wielbicieli kina domowego na PGE Narodowy w Warszawie, do loży SkyBox 111. Po raz pierwszy, dla tak szerokiego grona, będzie prezentowany najnowszy projektor do kina domowego VPL-XW5100ES – Sony BRAVIA 7 i najwyższej klasy dźwięk od Avantgarde Acoustic.







Sony BRAVIA Projector 7 (VPL-XW5100ES) dołącza do linii projektorów kina domowego 4K HDR od Sony. Inne projektory w tej ofercie to BRAVIA Projector 9 (VPL-XW8100ES), BRAVIA Projector 8 (VPL-XW6100ES) oraz model podstawowy VPL-XW5000ES. Sony od lat wyznacza standardy w dziedzinie projekcji, oferując urządzenia wyposażone w autorskie panele SXRD, zaawansowane procesory obrazu i niezawodne źródła światła laserowego. To sprawia, że obraz jest nie tylko wyjątkowo ostry i kontrastowy, ale także naturalny i pełen detali. Sony BRAVIA Projector 7 (VPL-XW5100ES) używa laserowego źródła światła Z-Phosphor i oferuje jasność do 2200 lumenów.



Podczas Audio Video Show 2025 w Skybox 111 będzie też można doświadczyć najwyższej klasy dźwięku od Avantgarde Acoustic. W tym roku Nautilus zaprezentuje zestaw kina domowego 5.1 z wykorzystaniem najwyższej klasy głośników tubowych niemieckiej marki Avantgarde Acoustic. Kompaktowy model Uno SD G3, oferujący doskonały i potężny dźwięk, spełni rolę głośników frontowych. Dzięki nim można obcować z muzyką bardziej bezpośrednio — zanurzyć się w filmowe doznania, a wręcz stać się częścią filmu. Głośnik centralny oraz subwoofer pochodzi z serii Colibri, natomiast powracający po przerwie model ZERO dopełni scenę dźwiękową, służąc jako głośniki surround. Zasilanie i obsługę systemu zapewni amplituner kanadyjskiej marki Anthem – model MRX 1140 8K.



Najnowszy projektor VPL-XW5100ES jest wyposażony w zaawansowany procesor wideo - „XR Processor for Projector”, wykorzystywany również w telewizorach BRAVIA i w wyższych modelach projektorów. Wspiera on wysokowydajne przetwarzanie sygnału poprzez analizę krzyżową. Kolor, rozdzielczość i kontrast analizowany jest przekrojowo co pozwala zapewnić bardziej naturalnie wyglądające obrazy. Technologia Human Cognitive wykorzystywana jest do mapowania głębi i tekstury dzięki czemu cały obraz wygląda bardziej realistycznie i naturalnie. Rozpoznawanie punktów centralnych, na których skupia się odbiorca i wzmacnianie tej części obrazu poprawia doznania i wzmacnia efekty.



Procesorowi „XR Processor for Projector” - BRAVIA Projector 7 zawdzięcza szeroki wachlarz innowacyjnych funkcji podnoszących jakość doznań wizualnych: XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR TRILUMINOS Pro i XR Clear Image. Te zaawansowane technologie gwarantują płynne przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym, głęboki i bogaty kontrast oraz niezwykłą wierność odwzorowania barw.



Wyraziste i przejmujące sceny

Co ważne dla kinomanów pełne dynamicznych akcji filmy akcji z wyrazistym kontrastem BRAVIA Projector 7 wyświetla korzystając z funkcji XR Dynamic Tone Mapping, Technologia ta analizuje szczytową jasność klatka po klatce inteligentnie dopasowując nie tylko jasność, ale też optymalne odwzorowanie tonów. Obrazy mają bogatą gradację, wysoką jasność i żywe kolory. Głębokie, aksamitne czernie z mnóstwem dodających dramatyzmu szczegółów to zasługa funkcji XR Deep Black, która odpowiada za precyzyjną kontrolę wygaszania lasera. To ona zapewnia głęboką czerń przy jednoczesnym zachowaniu ekspresji tonów i kolorów.



Miłośnicy przyrody, raf koralowych czy tętniących życiem lasów tropikalnych mogą cieszyć się ponad miliardem odcieni barw dzięki technologii XR TRILUMINOS Pro. Kolory oddają rzeczywistość z niespotykaną wprost wiernością. Seria projektorów Sony XW obejmuje ponad 95% DCI-P3. Technologia XR Clear Image analizuje obiekty klatka po klatce prezentując tekstury zbliżone do rzeczywistości w najdrobniejszych szczegółach minimalizując przy tym szumy. Skaluje obrazy do poziomu bliskiego 4K, nawet kiedy oryginalny materiał ma niższą rozdzielczość.



Dla graczy i wielbicieli domowej rozrywki

Projektor wspiera 4K przy 120 Hz z opóźnieniem wejścia około 12 ms. Z dwoma wejściami HDMI 2.1 oraz trybem Auto Low Latency Mode (ALLM), funkcjami niezbędnymi dla nowoczesnych konsol do gier i wydajnych komputerów nowy projektor oferuje płynną i responsywną rozgrywkę.



Elastyczny i niezawodny

Domyślne ustawienia obrazu zaraz po wyjęciu z pudełka są odpowiednie dla wrażeń kinowych (Cinema Film 1). BRAVIA Projector 7 (XW5100ES) obsługuje również szczegółowe ustawienia kalibracji za pomocą menu OSD. W przypadku korekcji gamma – możliwa jest regulacja nie tylko dla SDR (Standard Dynamic Range) , ale także dla treści HDR (High Dynamic Range).



BRAVIA Projector 7 (XW5100ES) posiada korekcję keystone narożników oraz ręczne przesunięcie obiektywu, co pomaga uzyskać precyzyjne wyrównanie obrazu. Nowością w stosunku do podstawowego modelu (XW5000ES) jest tryb skalowania proporcji obrazu (Aspect Ratio Scaling), który pozwala widzom przełączać się między proporcjami 2,35:1 i 16:9 cyfrowo - bez konieczności regulacji soczewki.



Najnowszy projektor jest kompatybilny z głównymi platformami automatyki domowej takimi jak Control4, Crestron, Savant, AMX i URC oraz usług zdalnej diagnostyki OvrC i Domotz.





















źródło: Info Prasowe - SONY