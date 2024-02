Predator SpatialLabs View 27 - nowa definicja gier 3D

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer rozszerzył swoją linię stereoskopowych monitorów 3D o nowy monitor do gier Predator SpatialLabs View 27, który pozwala graczom zanurzyć się jeszcze głębiej w świat 3D. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest technologia SpatialLabs TrueGame, to spieszymy z wyjaśnieniem. To funkcja, która wykorzystuje autorską technikę cieniowania i sterowników do tworzenia indywidualnych profili 3D z wykorzystaniem istniejących informacji o głębi z gier. Przyciągające wzrok obrazy 2D i 3D z doskonałymi kolorami są wyświetlane na 27-calowym, przełączalnym panelu 4K, dzięki błyskawicznej częstotliwości odświeżania 160 Hz, jasności 400 nitów i dokładności kolorów Delta E< 2. Ceny jeszcze nie podano.









Źródło: Info Prasowe - ACER