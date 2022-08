Predator zaprasza do Areny Gwiazd

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Właśnie rusza jeden z największych e-turniejów dla fanów gry DOTA 2 na świecie! ESL ONE DOTA MALAYSIA 2022 będzie areną pojedynków dla 12 najlepszych drużyn. Gra będzie się toczyć o wielką stawkę - aż 400000 dolarów! Jednym ze sponsorów tego wydarzenia jest gamingowa marka Predator, która zaprezentuje w trakcie eventu najnowsze modele swoich komputerów. Finałowe starcia, po przerwie spowodowanej pandemią, także z udziałem publiczności, odbędą się w weekend 26-28 sierpnia i będą wyśmienitą okazją do popisowych akcji. Ale w fazie grupowej także nie zabraknie emocji. W turnieju wystąpią najlepsze zespoły z Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Chin oraz Azji Południowo-Wschodniej. Punkty zdobyte w fazie kwalifikacyjnej zadecydują o tym, która drużyna przejdzie do turnieju głównego, gdzie stoczy się walka o tytuł mistrza ESL One Malaysia 2022! Zmagania można też oglądać ONLINE.







W trakcie wydarzenia Predator, gamingowa marka firmy Acer będzie prezentować swoje najnowsze komputery dla graczy. Każdy z nich został wyposażony w najnowszą, 12. generację procesorów Intel Core, która pozwala na jeszcze wydajniejszą zabawę! Wśród prezentowanych modeli będą:

Triton 500 SE - smukły laptop o lekko biznesowym zacięciu, skrywający w środku prawdziwą, gamingową bestię. W najmocniejszych zestawieniach można w nim znaleźć procesor Intel Core i9-12900H oraz do wyboru kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070Ti lub nawet 3080Ti

Helios 300 i 500 - te laptopy to prawdziwe ikony gamingu. Wyśmienite chłodzenie, wydajne podzespoły takie jak chociażby procesor i7-12700H oraz karty graficzne z serii RTX 30xx zapewnią zabawę na mistrzowskim poziomie!

Orion 7000 - potężny, gamingowy PC, gotowy sprostać nawet najtrudniejszemu wyzwaniu! Karta RTX z serii 30xx oraz nawet 64 GB RAMu mogą wprowadzić ustawienia graficzne na niespotykany dotąd poziom!



Co ważne, Triton 500 SE, Helios 300 i Orion 7000 są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Ich cena, w zależności od konfiguracji i danego modeli wynosi od 8899 do ponad 18 tys. PLN.























Źródło: Info Prasowe / Acer