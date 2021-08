Premiera - Genesis HOLM 320 RGB White

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Biurko dla graczy Genesis HOLM 320 RGB White ma stanowić idealną propozycję dla osób, które szukają połączenia stylu i funkcjonalności. Posiada ono wykonany z płyty MDF blat o wymiarach 120 x 60 cm. Pokryty karbonową okleiną ma zapewnić miejsce na wszystko, co potrzebne. Dla monitora wygospodarowano półkę, co pozwala na jego optymalne ustawienie i jednocześnie oszczędza przestrzeń roboczą. Producent przewidział także uchwyty na kubek i słuchawki oraz stojak na kontrolery. Dzięki nim wszystko ma swoje miejsce i utrzymanie porządku powinno być łatwiejsze. Biurko Genesis HOLM 320 RGB White ma wbudowaną ładowarkę indukcyjną. Można więc ładować nowoczesne urządzenia mobilne kładąc je na blacie. Organizację okablowania wspomagają hub z trzema portami USB 3.0 i przepust na przewody.







Całości dopełnia zdalnie sterowane podświetlenie LED z szeregiem zaprogramowanych trybów i efektów. Mają one rozświetlić skąpane w bieli biurko Genesis HOLM 320 RGB i stworzyć niepowtarzalne stanowisko gracza.



Za Genesis HOLM 320 RGB White przyjdzie nam zapłacić 899 PLN. Osoby, które zdecydują się na zakup przed 5. września, za symboliczną złotówkę otrzymają matę pod fotel Genesis Tellur 500 Decay of Carbon.



Dane techniczne:

• wymiary blatu: 120 x 60 cm

• wysokość blatu: 75 cm

• materiały: płyta MDF (blat), metal (konstrukcja)

• kolor: biały

• uchwyty:

- na kubek

- na słuchawki

- na pady do gier

• półki:

- na monitor

- na listwę zasilającą

• dodatki:

- wbudowana ładowarka indukcyjna o mocy 10 W

- hub USB: tak, 3 x USB 3.0

- system organizacji kabli







































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia