Premiera Deepcool CL500 - obudowa do komputera

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Deepcool CL500 to obudowa, która ma idealnie łączyć formę i funkcjonalność. Zaprojektowana ze szczególnym naciskiem na optymalny przepływ powietrza i łatwość budowania PC, ma zdobyć serca entuzjastów również rozsądną ceną.

Deepcool CL500 to obudowa PC zaprojektowana z myślą o entuzjastach. Producent skupił się więc na funkcjonalności, przestronności i, przede wszystkim, optymalnym chłodzeniu. Konstrukcja midi tower została wyposażona niemal w całości w ażurowe panele przedni i górny, które mają umożliwić efektywną cyrkulację powietrza. Fani chłodzenia cieczą mają możliwość zamontowania trzech zestawów AiO, a maksymalna długość radiatora wynosi 360 mm.



Sam dostęp do wnętrza obudowy Deepcool CL500 również ma być maksymalnie prosty. Ścianki boczne, z których jedną wykonano z hartowanego szkła, mają magnetyczne mocowania. O mocowaniu ze śrubami nie ma więc mowy. Chcąc zainstalować dodatkowe wentylatory czy chłodzenie na górze obudowy, także nie ma potrzeby rozkręcania czegokolwiek. Wierzchni panel można “uwolnić” jednym przyciskiem i zyskać tym samym szybki dostęp do wnętrza komputera.





Obudowa Deepcool CL500 posiada wbudowany hub pozwalający na podłączenie czterech wentylatorów z regulacją obrotów metodą PWM. Dzięki temu sam proces doprowadzenia zasilania np. do śmigieł od chłodzeń AiO ma być prostszy, a utrzymanie okablowania w ładzie łatwiejsze. Posiadaczy opadających, ciężkich kart graficznych może ucieszyć wbudowany, regulowany stojak dla GPU, który wciąż nie jest rynkowym standardem.



Jak przystało na nowoczesną konstrukcję, obudowa Deepcool CL500 oferuje funkcjonalny panel I/O z dwoma portami USB 3.0, jednym USB-C w wersji 3.2 Gen 2 oraz gniazdem audio typu combo. Wewnątrz jest dość miejsca na maksymalnie cztery dyski (dwie zatoki 2,5” i dwie 3,5”), siedem kart rozszerzeń i sześć wentylatorów, z których jeden o średnicy 120 mm, jest w komplecie. Chłodzenie procesora może mieć maksymalnie 165 mm wysokości, a karta graficzna do 330 mm długości.



Wykonana ze stali, hartowanego szkła i tworzyw sztucznych obudowa Deepcool CL500 waży niemal 8,5 kg. Do sprzedaży trafi ona jeszcze w tym kwartale, a jej cena powinna oscylować w okolicach 350 zł.



Dane techniczne:

⦁ model: CL500

⦁ format: ATX midi tower

⦁ wymiary (W x S x G): 519 x 226 x 473 mm

⦁ materiał: stal, hartowane szkło, ABS

⦁ waga: 8,4 kg

⦁ obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

⦁ maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

⦁ maks. długość karty graficznej: 330

⦁ maks. długość zasilacza: 160 mm

⦁ liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

⦁ liczba zatok 2,5”: 2

⦁ liczba zatok 3,5”: 2

⦁ miejsca na dodatkowe wentylatory:

⦁ 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu

⦁ 2 x 120 mm na górze

⦁ 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany)

⦁ możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

⦁ do 360 mm z przodu

⦁ do 240 mm na górze

⦁ do 120 mm z tyłu

⦁ wyprowadzone złącza:

⦁ 2 x USB 3.0

⦁ 1 x USB-C

⦁ 1 x audio typu combo

⦁ dodatkowe wyposażenie:

⦁ stojak na ciężkie karty graficzne

⦁ hub dla czterech wentylatorów PWM

⦁ magnetyczne panele boczne

⦁ demontowalny jednym przyciskiem panel górny





















Źródło: DeepCool