Premiera Genesis Zircon 500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis prezentuje Zircon 500, nową mysz zaprojektowaną dla wymagających graczy i profesjonalistów. Zircon 500 łączy w sobie zaawansowany sensor optyczny, wygodny profil i potrójny tryb komunikacji, oferując wysoką precyzję i wygodę. Mysz sprawdzi się dobrze zarówno dla entuzjastów e-sportu, ceniących sobie szybkość ruchu oraz dokładne sterowanie, jak i dla np. grafików, którzy potrzebują niezawodnych i wytrzymałych narzędzi do codziennej pracy. Wyposażona w czuły sensor optyczny PMW3325 o maksymalnej rozdzielczości do 10 000 DPI, myszka

Zircon 500 gwarantuje doskonałą precyzję w różnorodnych zastosowaniach.







Istotną cechą tego modelu są trwałe przełączniki mechaniczne Kailh GM 4.0, charakteryzujące się żywotnością na poziomie 60 milionów kliknięć. Zircon 500 wyróżnia także encoder scrolla – to F-Switch z brązowym rdzeniem. Dodatkowo, ślizgacze PTFE zapewniają płynne i szybkie poruszanie myszą po dowolnym rodzaju podłoża.



Zircon 500 wyposażono w 5 programowalnych przycisków, których funkcje i makra można spersonalizować za pomocą dedykowanego oprogramowania. Dzięki wbudowanej pamięci raz wprowadzone ustawienia zostaną zachowane, nawet przy zmianie obsługiwanego urządzenia. Jej symetryczny kształt, odpowiedni do każdego rodzaju chwytu, zapewnia wygodę użytkowania nawet podczas wielogodzinnych sesji gry lub pracy. Mysz charakteryzuje się niską wagą i kompaktowymi rozmiarami, dzięki czemu stanowi atrakcyjną propozycję dla osób z mniejszymi dłońmi.



Wygodna i niezawodna łączność

Potrójny tryb komunikacji (2.4 GHz, BT 5.0, USB) sprawia, że mysz Zircon 500 jest kompatybilna zarówno z komputerami, laptopami, konsolami, jak i urządzeniami mobilnymi. Możliwość przełączania „w locie” pomiędzy trzema jednocześnie połączonymi urządzeniami to wygoda i oszczędność cennego czasu. Gracze docenią także łączność bezprzewodową 2.4 GHz o niskim opóźnieniu.



Inteligentna technologia zarządzania energią oraz bardzo subtelne podświetlenie sprawiają, że wbudowany akumulator 300 mAh zapewnia do 80 godzin pracy na jednym ładowaniu. Komunikacja przewodowa oraz ładowanie akumulatora odbywa się za pomocą odłączanego kabla typu paracord o długości 1.6 m, zwieńczonego końcówką USB-C.



Genesis Zircon 500 to więcej niż mysz – to przemyślana inwestycja w przyszłość każdego, kto ceni sobie wygodę, precyzję i niezawodność. Dostępna w czarnym i białym wariancie kolorystycznym w rekomendowanej cenie detalicznej 129 PLN.





Najważniejsze cechy:

• potrójny tryb komunikacji (BT5.0 | 2,4 GHz | USB)

• łączność bezprzewodowa 2.4 GHz o niskim opóźnieniu

• precyzyjny sensor optyczny o rozdzielczości 10000 DPI

• dedykowane oprogramowanie z możliwością nagrywania makr

• 5 programowalnych przycisków

• przełączniki mechaniczne Kailh 4.0 o żywotności 60 mln kliknięć

• port ładowania USB-C, graj i ładuj jednocześnie

• wbudowany akumulator 300 mAh

• bezprzewodowy odbiornik USB o zasięgu do 10 m

• inteligentna technologia zarządzania energią

• wysokiej jakości ślizgacze PTFE



































Źródło: Info Prasowe - Genesis