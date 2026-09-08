Premiera Glorious GMMK Eternal

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Glorious rozszerza serię Eternal o mechaniczną klawiaturę GMMK Eternal w układzie 96%. Model zachowuje blok numeryczny i rząd klawiszy funkcyjnych, ale zajmuje mniej miejsca niż klasyczny full-size. To propozycja dla osób, które nie chcą rezygnować z numpada tylko po to, by odzyskać trochę przestrzeni na biurku. Wewnątrz GMMK Eternal zastosowano formowaną warstwę silikonową oraz dwie warstwy pianki PU rozmieszczone wokół PCB. Ich zadaniem jest ograniczenie rezonansów, pogłosu i metalicznych odgłosów podczas pisania. Według producenta klawiatura ma dzięki temu brzmieć głębiej i bardziej miękko, czyli oferować efekt określany przez entuzjastów jako „thock”.







Układ 96% bez rezygnacji z numpada

Format 96% zachowuje funkcjonalność pełnowymiarowej klawiatury, ale poszczególne sekcje są ułożone ciaśniej. Użytkownik nadal ma więc dostęp do bloku numerycznego i klawiszy funkcyjnych, a jednocześnie zyskuje trochę więcej miejsca na ruchy myszą.



Hot-swap i przełączniki Glorious Fox 50M

Fabrycznie GMMK Eternal korzysta z mechanicznych przełączników Glorious Fox 50M. Dzięki funkcji hot-swap można je wymieniać bez lutowania, co ułatwia zmianę charakterystyki pracy klawiatury. To samo rozwiązanie ułatwia też wymianę pojedynczego switcha, gdy ten zacznie sprawiać problemy. Dodatkowo w zestawie znajduje się narzędzie do demontażu switchy i keycapów. Producent zastosował również odpinany przewód USB-C, a same keycapy można wymieniać według własnych preferencji.



RGB i Glorious CORE

W najnowszym modelu GMMK Eternal każdy klawisz ma indywidualne podświetlenie RGB z paletą 16.8 mln kolorów. Za konfigurację odpowiada Glorious CORE, gdzie można też tworzyć makra i zmieniać przypisania klawiszy. Oprogramowanie współpracuje z Windows 10 i nowszymi wersjami systemu.



Cena i dostępność

Glorious GMMK Eternal trafi do sprzedaży 8 września na Gloriousgaming.com oraz u wybranych sprzedawców w Polsce. Europejska cena wynosi 99.99 euro.



































źródło: Info Prasowe / Glorious