Premiera HONOR Robot Phone

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR ogłosił premierę długo wyczekiwanego smartfona HONOR Robot Phone. To rewolucyjne, tworzące zupełnie nową kategorię urządzenie przełamuje dotychczasowe bariery fizyczne technologii mobilnej i posiada ruchomy, 3-osiowy gimbal bezpośrednio wewnątrz obudowy smartfona. Dzięki połączeniu technologii przetwarzania obrazu od legendarnej marki ARRI z profesjonalnymi rozwiązaniami prosto z planów filmowych, Robot Phone wykracza poza ramy tradycyjnego smartfona, stając się aktywnym, fizycznym asystentem i potężnym, mobilnym studiem produkcyjnym.







Pierwszy w branży smartfon z tytanowym gimbalem 4-DoF

HONOR Robot Phone posiada zintegrowany, kompaktowy system mechaniczny 4-DoF wyposażony w tytanowy, niezwykle responsywny gimbal HONOR Titanium Agile Gimbal. Ten zaawansowany układ, opracowany w oparciu o ponad 100 patentów, składa się z przeszło 100 precyzyjnych komponentów i wymaga 60 odrębnych procesów produkcyjnych. Wyróżnia się na tle tradycyjnych gimbali dostępnych na rynku. Inżynierom HONOR udało się zmniejszyć rozmiar całego systemu o 65%, przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości konstrukcji o 200%.



Jego tytanowy silnik (ważący zaledwie 2.6 g) pozwala na osiągnięcie prędkości obrotu do 360° na sekundę, podczas gdy silnik obrotowy wykonany z super-stali HONOR zapewnia gęstość momentu obrotowego na poziomie 120 N·m/L. Synergia tych technologii umożliwia błyskawiczny, niezwykle precyzyjny ruch i stabilne pozycjonowanie aparatu wewnątrz konstrukcji mieszczącej się w kieszeni.



Inteligentne obrazowanie dzięki partnerstwu HONOR i ARRI

HONOR Robot Phone to pierwszy owoc strategicznego partnerstwa technologicznego (Cinematic Imaging Partnership) pomiędzy marką HONOR a firmą ARRI – światowej sławy producentem profesjonalnych kamer kinowych. Partnerstwo to wykracza daleko poza zwykłe filtry kolorystyczne, adaptując kinową wiedzę ekspertów ARRI i profesjonalne standardy filmowe wprost do aparatów w smartfonie. Główną rolę w tylnym panelu odgrywa podwójny aparat o rozdzielczości 200 MP. Składa się on z aparatu głównego 200 MP z technologią Agile Gimbal (matryca 1/1.28 cala, przysłona f/1.6) oraz peryskopowego teleobiektywu 200 MP (matryca 1/1.4 cala, zoom optyczny 2.7x). Główny aparat wspiera nagrywanie w 10-bitowym formacie ARRI LogC3 w dedykowanym trybie ARRI CINEMA, a dopełnieniem całego wszechstronnego systemu jest aparat ultraszerokokątny 50 MP z kątem widzenia 122°.



Dzięki współpracy HONOR i ARRI, Robot Phone łączy profile ARRI LogC3, przestrzeń barwną ARRI Wide Gamut 3 oraz predefiniowane style ARRI Looks z autorskim procesorem obrazu HONOR H1. Algorytmy odszumiania AI poprawiają stosunek sygnału do szumu (SNR) w materiale wideo o 8 dB, a inteligentna optymalizacja rozpiętości tonalnej pozwala osiągnąć nawet 14 stopni dynamiki ekspozycji. Przetwarzanie wideo odbywa się na wczesnym etapie (RAW) w 14-bitowym formacie 4:4:4, a gotowy plik zapisywany jest jako 10-bitowy LogC3 i wideo 4:2:2, co pozwala zachować maksimum użytecznych informacji o obrazie na potrzeby profesjonalnej postprodukcji. Profile kolorystyczne ARRI Looks można również podglądać na ekranie w czasie rzeczywistym, co ułatwia twórcom uzyskanie pożądanego, kinowego charakteru ujęć.



Dla profesjonalnych twórców format ARRI LogC3 zachowuje najwięcej szczegółów w światłach i cieniach do późniejszej obróbki, a ARRI Wide Gamut 3 zapewnia znacznie szerszą paletę barw. Co ważne, nagrane materiały można bez przeszkód eksportować do profesjonalnych programów montażowych, takich jak DaVinci Resolve, i bezpośrednio nakładać fabryczne tablice LUT ARRI, zamykając cały proces od rejestracji po postprodukcję w jednym spójnym środowisku mobilnym.

Patrząc w przyszłość, technologie opracowane w ramach partnerstwa technologicznego (Cinematic Imaging Partnership) firm HONOR i ARRI będą nadal rozwijane, a ich kolejne możliwości zostaną zaprezentowane w nadchodzącej serii smartfonów HONOR Magic9. W ramach współpracy obie firmy będą nadal rozwijać i udoskonalać zintegrowane technologie obrazowania oraz procesy produkcyjne w oparciu o testy techniczne oraz realne opinie użytkowników.



Fizyczna sztuczna inteligencja (Embodied AI) i nagrywanie bez użycia rąk dzięki MagicOS

Wkraczając w nową erę multimodalnej fizycznej interakcji, Robot Phone wprowadza zaawansowane, robotyczne sterowanie ruchem oparte na AI, które zamienia smartfon w autonomiczną, osobistą ekipę filmową. Mechaniczne ramię aparatu obsługuje szereg kinowych trybów ruchu, takich jak Tilt Lock, First Person View (FPV), FPV Vertical oraz AI SpinShot, co ułatwia rejestrację niezwykle płynnych i dynamicznych ujęć. Pracując pod kontrolą systemu MagicOS, HONOR Robot Phone wprowadza inteligentny tryb YOYO Robot Mode, który łączy wielomodalną percepcję, rozumienie kontekstu, rozpoznawanie gestów oraz ruch fizyczny. Funkcja śledzenia obiektów AI (AI Subject Tracking) oraz lokalizacja źródła dźwięku pozwalają aparatowi na automatyczny obrót i pochylanie, co pozwala utrzymać użytkownika w kadrze podczas nagrywania vloga, transmisji na żywo czy przemieszczania się w trakcie np. rozmowy wideo. Bezdotykowe sterowanie gestami pozwala także wysunąć ramię aparatu i zrobić zdjęcie bez dotykania urządzenia.



Oprócz samej rejestracji obrazu, asystent systemowy AI o nazwie YOYO Auto Execution potrafi zrozumieć intencje użytkownika i samodzielnie wykonywać złożone, wieloetapowe zadania w aplikacjach oraz ustawieniach systemu. Dzięki otwartemu interfejsowi Agent Skills, Robot Phone pozwala programistom na tworzenie zupełnie nowych zastosowań wykorzystujących możliwości wbudowanego gimbala, sensorów i fizycznej interakcji urządzenia.



Wydajność klasy premium i najwyższa jakość wykonania

Napędzany procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, Robot Phone zapewnia najwyższą wydajność dla procesów AI, zaawansowanych funkcji foto i wideo oraz wielozadaniowości. Nowo zaprojektowany system chłodzenia skutecznie odprowadza ciepło, dbając o optymalną temperaturę smartfona nawet podczas bardzo długich sesji nagraniowych. Z kolei nowoczesna bateria krzemowo-węglowa nowej generacji o pojemności aż 7060 mAh gwarantuje całodniową żywotność, wspieraną przez szybkie ładowanie przewodowe HONOR SuperCharge o mocy 120 W oraz bezprzewodowe o mocy 50 W.

HONOR Robot Phone to pierwszy smartfon z systemem Android posiadający jednolitą, w pełni metalową obudowę (unibody). Wyposażono go w ekran OLED LTPO o przekątnej 6.31 cala z technologią ochrony oczu HONOR AI Eye Comfort, chroniony przez niezwykle odporne szkło HONOR NanoCrystal Shield. Wyświetlacz obsługuje adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz i osiąga rekordową jasność szczytową na poziomie 6800 nitów. Zaawansowane technologie ochrony wzroku, w tym ściemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 4320 Hz, dbają o komfort oczu podczas wielogodzinnego korzystania z telefonu.



Sukcesy na światowych festiwalach przed premierą

Oficjalny debiut rynkowy HONOR Robot Phone to zwieńczenie globalnego debiutu urządzenia. Po raz pierwszy zaprezentowany w marcu podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2026 w Barcelonie, gdzie zyskał uznanie krytyków, smartfon zachwycił branżę filmową m.in. realizacją niezwykle stabilnych ujęć śledzących podczas uroczystej Nocy Chińskiej na Festiwalu Filmowym w Cannes oraz podczas 28. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Szanghaju. Wkraczając w fazę dystrybucji komercyjnej, Robot Phone jest gotowy, by otworzyć drzwi do profesjonalnej kinematografii dla użytkowników na całym świecie.



Ceny i dostępność

HONOR Robot Phone będzie dostępny w Chinach w dwóch wersjach pamięciowych: 12 GB + 512 GB oraz 16 GB + 1 TB, odpowiednio w cenach 9 999 RMB oraz 12 999 RMB. Przedsprzedaż rozpocznie się 12 sierpnia br., natomiast oficjalna sprzedaż ruszy 18 sierpnia. Użytkownicy HONOR Robot Phone otrzymają również dożywotnie, bezpłatne korzyści w ramach członkostwa YOYO AI SVIP. Dodatkowo do każdego zakupu dołączony zostanie bezpłatny, oryginalny zestaw akcesoriów, w skład którego wejdą m.in. stojak magnetyczny, smycz oraz uniwersalna ładowarka o mocy 120 W.













źródło: Info Prasowe - HONOR