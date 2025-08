Premiera INNO3D GeForce RTX 5090 & RTX 5080 Frostbite Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

INNO3D zaprezentował właśnie nowe karty graficzne GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 w wersji Frostbite Pro. Produkty zostały wyposażone w 1-slotowy system chłodzenia cieczą Alphacool. Chromowany miedziany blok chłodzący ma zapewniać maksymalne odprowadzanie ciepła, natomiast przeprojektowana geometria żeber powinna przełożyć się na lepszą dynamikę przepływu cieczy i większą stabilność GPU pod obciążeniem. Całość uzupełniają komponenty z włókna węglowego i mosiądzu o wysokiej trwałości. Na rynku dostępne są już standardowe wersje kart INNO3D GeForce RTX 5090 & RTX 5080 Frostbite, jednak najnowsze warianty z dopiskiem Pro cechują się jeszcze bardziej kompaktowym chłodzeniem.







Model GeForce RTX 5090 Frostbite Pro odznacza się wymiarami 223 x 134 x 20 mm, natomiast GeForce RTX 5080 Frostbite Pro mierzy 187 x 110 x 20 mm. Mowa więc tutaj o propozycjach zaprojektowanych przede wszystkim z myślą o niewielkich komputerach PC i zaawansowanych stacjach roboczych. Oba akceleratory, to dwa najwydajniejsze konsumenckie układy GPU w ofercie NVIDII. Użytkownicy mogą liczyć nie tylko na ogromną wydajność w grach, ale także na obsługę technologii upscalingu DLSS 4 czy NVIDIA Reflex 2. Co więcej, modele te są w pełni kompatybilne ze sterownikami NVIDIA Studio, dzięki czemu doskonale sprawdzą się również w rękach twórców i entuzjastów.



Karty graficzne INNO3D GeForce RTX 5090 & RTX 5080 Frostbite Pro, niebawem powinny trafić do rodzimych sklepów.





























źródło: Info Prasowe - Entrymedia