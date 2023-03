Premiera Lenovo ThinkStation PX, P7 i P5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo ogłosiło dziś wprowadzenie na rynek ThinkStation PX, P7 i P5. Są to trzy najbardziej zaawansowane technologicznie stacje robocze w historii firmy. Zaprojektowano je tak, aby mogły sprostać najbardziej ekstremalnym obciążeniom obliczeniowym, niezależnie od branży, w jakiej przyjdzie im pracować. Nowe stacje robocze wyposażono w najnowsze procesory firmy Intel (do 120 rdzeni) oraz wysokiej klasy karty graficzne NVIDIA RTX. Dodatkowo, nowe stacje robocze mogą pochwalić się zupełnie nowymi i przełomowymi obudowami, zaawansowanym systemem chłodzenia, a także możliwościami kontrolera BMC do zdalnego i sprawnego monitorowania systemu. Urządzenia te świetnie odnajdą się w środowisku rzeczywistości wirtualnej i mieszanej, przy produkcji wirtualnych treści, uczeniu maszynowym, analizie danych naukowych, komputerowym wspomaganiu prac inżynieryjnych (CAE), tworzeniu modeli 3D i rozwojowi sztucznej inteligencji (AI). Najnowsze stacje robocze serii P spełniają stale rosnące wymagania hybrydowego rynku pracy, w odniesieniu do większej mocy, wydajności i szybkości.







W celu stworzenia tych wyjątkowych stacji roboczych, Lenovo podjęło współpracę z marką Aston Martin – znanym i uznawanym w świecie motoryzacji producentem luksusowych samochodów sportowych. Owocem tej kolaboracji jest nowa obudowa dla serii P. Podobnie jak przy projektowaniu pojazdów, Aston Martin dołożył wszelkich starań, aby ikoniczny styl marki Lenovo, charakteryzujący się wykorzystaniem czerwonego koloru, szedł w parze z osiągami i pozwalał na łatwą rozbudowę systemu w przyszłości. Projektanci obu firm współpracowali na każdym etapie produkcji, tak aby forma nie stała się wrogiem produktywności. W tym celu, stworzono ergonomiczną i praktyczną obudowę, którą obsłużymy bez potrzeby posiadania jakichkolwiek narzędzi.



Trójwymiarowy przedni panel obudowy stacji roboczej jest inspirowany kultowym modelem GT Aston Martin DBS. W tym przypadku projektantom udało się wykorzystać ogromne doświadczenie motoryzacyjnej marki związane z najwyższymi osiągami, w świecie desktopów. Przerobione przegrody powietrza i powiększone otwory wentylacyjne, w zestawieniu z opatentowanym przez Lenovo trójkanałowym systemem chłodzenia, zapewniają niczym nieograniczony przepływ powietrza, który stwarza komponentom stacji roboczych warunki do wytężonej pracy na najwyższych obrotach. Dodatkowo, wszystkie trzy nowe modele mogą pochwalić się innowacyjną, modułową konstrukcją z napędami z dostępem od przodu, co ułatwia serwis i modernizację.



Lenovo ThinkStation PX: najlepszy komputer stacjonarny, nie tylko do centrum danych

Lenovo ThinkStation PX to flagowa stacja robocza w ofercie marki. Dzięki możliwościom rozszerzenia i obsłudze większej, niż kiedykolwiek wcześniej liczby rdzeni, jest ona idealnym wyborem dla klientów skupionych na ekstremalnych osiągach. Zoptymalizowana do pracy w standardowej szafie serwerowej, stacja ThinkStation PX oferuje elastyczność potrzebną zarówno w środowiskach biurowych, jak i centrach danych. Ta wszechstronna stacja robocza napędzana jest najnowszymi procesorami Intel Xeon Scalable czwartej generacji, które oferują do 120 rdzeni CPU i mogą pochwalić się 53-procentowym wzrostem wydajności w stosunku do poprzedniej generacji. ThinkStation PX oferuje również obsługę do czterech 2-slotowych procesorów graficznych NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, dzięki czemu użytkownicy mogą zarządzać i wykonywać najbardziej złożone zadania spotykane we współczesnych środowiskach pracy, w tym w działaniach kreatywnych i symulacjach CAE. Nowa desktopowa stacja robocza, z nawet 4 TB pamięci DDR5 i ultraszybką przepustowością złączy PCIe piątej generacji, zapewnia elastyczność wirtualizacji dla wielu użytkowników w hybrydowych środowiskach pracy – zarówno w centrach danych, jak i klastrach. Urządzenie oferuje wydajny zasilacz 1850 W i opcjonalne wersje z modułami zapasowymi.



Lenovo ThinkStation P7: oszałamiająca moc z jednego gniazda

ThinkStation P7 może się pochwalić nową przełomową architekturą obliczeniową i najnowszymi procesorami Intel Xeon W, obsługującymi do 56 rdzeni w jednym gnieździe, co pozwala na wykorzystanie pełnej mocy niezbędnej do sprostania intensywnym obliczeniom i wielowątkowym zadaniom. ThinkStation P7 został zaprojektowany tak, aby sprostać najbardziej rygorystycznym wyzwaniom w zakresie wydajności i niezawodności, a które w przeszłości powierzane były głównie serwerom lub zasobom w chmurze. Stacja robocza P7 została także zoptymalizowana pod kątem szaf serwerowych (obudowa 4U) do użytku w środowiskach biurowych i centrach danych. Dzięki obsłudze nawet trzech 2-slotowych kart graficznych NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, ThinkStation P7 jest idealnym rozwiązaniem dla twórców treści, architektów, projektantów, inżynierów i naukowców zajmujących się analizą danych, którzy wymagają bezprecedensowej wydajności w zakresie grafiki, wizualizacji, renderingu w czasie rzeczywistym, CAE i AI. Nic, od stylizacji bryły pojazdów, przez analizę obliczeniowej mechaniki płynów, aż po złożoną obróbkę materiałów wideo i rendering, nie stanowi problemu dla ThinkStation P7.



Lenovo ThinkStation P5: Wszechstronność, niezawodność i wydajność na lata

Stacja robocza ThinkStation P5 została zaprojektowana z myślą o wielu branżach. Szczególny nacisk został postawiony na to, aby zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na wyższą wydajność, możliwość rozbudowy i łatwość zarządzania przedsiębiorstwem. Stacja robocza nowej generacji posiada nowo zaprojektowaną obudowę, najnowsze procesory Intel Xeon W, które oferują do 24 rdzeni oraz obsługę nawet dwóch profesjonalnych kart graficznych NVIDIA RTX A6000. Ponadto, szybka pamięć DDR5 i przepustowość PCIe 5. Generacji umożliwiają ekstremalną konfigurowalność, która zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Lenovo ThinkStation P5 została zoptymalizowana między innymi pod kątem potrzeb architektów, projektantów, inżynierów i twórców treści. Urządzenie sprawdzi się przy wymagających obliczeniowo zadaniach, takich jak np. BIM, skomplikowanych projektach CAD 3D, tworzeniu modeli 3D oraz wizualizacjach geoprzestrzennych i efektach wizualnych.



Stacje robocze ThinkStation PX, P7 oraz P5 zostały zaprojektowane do pracy w najbardziej wymagających, profesjonalnych środowiskach IT i zapewniają niezbędne funkcje oraz zabezpieczenia wymagane na poziomie korporacyjnym. Rygorystyczne standardy i testy Lenovo, ThinkStation Diagnostics 2.0, wsparcie ThinkShield, rozszerzenie do Premier Support i trzyletnia gwarancja zapewniają spokój niezbędny do pewnej i bezpiecznej pracy.



Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.



































Źródło: Info Prasowe / Lenovo