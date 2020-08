Premiera World of Tanks Blitz na Nintendo Switch

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wargaming z radością ogłasza, że World of Tanks Blitz, drużynowa gra akcji free-to-play MMO, jest od dziś dostępna na Nintendo SwitchTM . Jest to pierwsze partnerstwo firmy Wargaming z Nintendo, które przynosi markę World of Tanks użytkownikom tej konsoli oraz fanom czołgów na całym świecie. World of Tanks Blitz pobrano już ponad 137 miliony razy na całym świecie. Tytuł przynosi ze sobą dynamiczne walki drużyn czołgów na Nintendo Switch oferując równocześnie pełny cross-play między platformami, na których jest dostępny. Rozgrywka odbywa się na tym samym serwerze, co pozwala walczyć nowym graczom ramię w ramię i rywalizować w ramach olbrzymiej społeczności gry.







Gracze korzystający z istniejących kont Wargaming.net w World of Tanks Blitz mogą przenieść się na Nintendo Switch zachowując dotychczasowe, pełne postępy w grze. Dla czołgistów, którzy chcą wyróżnić na polu bitwy zostały przygotowane unikatowe elementy, dopasowania wyglądu wliczając w to ekskluzywny dla Nintendo Switch awatar. Gracze otrzymają również zestaw upominków, które pomogą rozpocząć przygodę z World of Tanks Blitz na Nintendo Switch: 1000 złota, 3 dni konta premium oraz amerykański czołg T2 Medium poziomu II.



World of Tanks Blitz nie wymaga subskrypcji Nintendo Switch Online do pobrania i grania. World of Tanks Blitz jest od dziś dostępne na Nintendo Switch, jak również na iOS, macOS, Android, Windows 10 i Steam.





















Źródło: Info Prasowe / Wargaming