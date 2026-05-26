2026-05-26 20:54
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Premiera ergonomicznej serii Logitech Signature Comfort Plus

Logitech ogłasza dziś premierę Signature Comfort Plus - najnowszej linii urządzeń z serii Signature, zaprojektowanej z myślą o nowoczesnym stylu pracy i życia. Nowa linia powstała z myślą o osobach spędzających długie godziny przy biurku, gdzie zadania zawodowe płynnie łączą się z prywatnymi. Signature Comfort Plus eliminuje drobne, uciążliwe niedogodności, jakie towarzyszą codziennemu przełączaniu się między urządzeniami, oferując większy komfort, cichszą pracę i intuicyjne sterowanie przez cały dzień. W skład nowej linii wchodzi mysz Signature Comfort Plus M850L z poduszką podpierającą dłoń oraz zestaw klawiatury i myszy Signature Comfort Plus MK880.



Zaprojektowane z myślą o długich godzinach przy biurku
Signature Comfort Plus to linia stworzona z jednym celem - zapewnić komfort i codzienną wygodę. Mysz M850L to debiut innowacyjnego projektu z poduszką podpierającą dłoń, która w połączeniu z wyprofilowanym kształtem dla osób praworęcznych i gumowymi uchwytami bocznymi zapewnia rozluźnienie mięśni nawet przy wielu godzinach pracy. Konstrukcja została przetestowana przez profesjonalistów w realnych warunkach. Klawiaturę charakteryzują głęboko wyprofilowane, miękkie klawisze, dwuwarstwowa piankowa podpórka pod nadgarstki oraz zakrzywiony profil pisania, zaprojektowane z myślą o komforcie podczas dłuższych sesji przy biurku. Razem urządzenia z zestawu Signature Comfort Plus MK880 wspierają naturalne ułożenie rąk, oferują cichą pracę przycisków oraz funkcję Easy-Switch (obsługa do trzech urządzeń). Użytkownicy mogą też korzystać z personalizowanych skrótów, sterowania wideokonferencjami i szybkiego dostępu do narzędzi AI.

Gotowość do wdrożeń w biznesie
Linia Signature Comfort Plus jest dostosowana również do potrzeb firm i wdrożeń na większą, korporacyjną skalę. Wersja Business łączy wygodę pracowników z bezpieczną łącznością i uproszczonym zarządzaniem flotą urządzeń. Do zestawu dołączony jest odbiornik Logi Bolt USB-C, zapewniający stabilne połączenie w zatłoczonych środowiskach biurowych. Urządzenia mogą być monitorowane za pomocą platformy Logitech Sync, dając zespołom IT pełny wgląd w stan sprzętu i oprogramowania. Dzięki cichej pracy i personalizacji, zestaw wspiera produktywność bez obciążania działów technicznych. Globalna dostępność i wsparcie klienta ułatwiają skalowanie na cały zespół.

Zaprojektowane z myślą o ekologii
Signature Comfort Plus powstaje zgodnie z zasadami zrównoważonego projektowania. Elementy plastikowe zawierają od 49% do 77% certyfikowanego plastiku z recyklingu (zależnie od koloru). Produkty są dostarczane w papierowych opakowaniach z certyfikatem FSC i cechują się wyjątkowo długą żywotnością baterii, co ogranicza częstotliwość ich wymiany.

Dostępność
Produkty z linii Signature Comfort Plus będą dostępne globalnie od czerwca 2026 r. na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych partnerów handlowych. Produkty dostępne będą w kolorach grafitowym i białym.

Sugerowane ceny detaliczne:
- mysz M850L (z poduszką): 229 PLN
- zestaw MK880: 469 PLN
- wersje biznesowe: M850L for Business (279 PLN) oraz zestaw MK880 for Business (549 PLN).





źródło: Info Prasowe - Logitech
