Premiera głośnika Hama Ultimate Pro 120 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka marka HAMA wprowadza właśnie na rynek potężny głośnik Bluetooth Ulimate Pro w typie boomboxa. Dysponuje on m.in. 120 W mocy, trzema trybami korektora, funkcją powerbanka z Power Delivery, wodoszczelnością na poziomie IPX6 i możliwością sterowania poprzez specjalistyczną aplikację. Dzięki pojemnej baterii jest w stanie grać nieprzerwanie nawet… przez całą dobę! W dodatku łatwo możemy sparować ze sobą dwa takie głośniki i uzyskać efekt stereo, dosłownie podwajając muzyczne wrażenia. To największy i najmocniejszy głośnik mobilny z szybko rozrastającego się segmentu audio w portfolio marki. Przybiera on kształt podłużnej beczki, a jego wymiary wyglądają następująco: 15,4 cm wysokości, 46,5 cm szerokości, 19,2 cm głębokości przy wadze 5200 g. Z przodu i z tyłu pokryty został przyjemnym w dotyku siateczkowym materiałem, zaś na górze znajdziemy fizyczne przyciski sterujące (włącz/wyłącz, odtwarzaj/pauza, głośniej/ciszej, zmiana trybu pracy).







Stworzony do imprezowania

Atrybutu mobilności głośnikowi Hama Ulimate Pro dodaje solidna półokrągła rączka nad korpusem. Dzięki niej łatwo chwycić sprzęt i przenosić go z miejsca na miejsce np. przy basenie, w ogrodzie, na działce albo plaży. Nie brak też odpinanego paska do zarzucenia sobie głośnika na ramię. Z kolei z tyłu obudowy pod szczelną gumową zaślepką producent umieścił złącze USB-C do ładowania głośnika, port USB-A odpowiadający za zasilanie energią podłączonych do niego urządzeń (funkcja powerbanka z technologią Power Delivery), wejście Jack 3,5 mm i gniazdo do resetowania ustawień. Całość została utrzymana w eleganckiej stonowanej czarno-szarej kolorystyce.



Głośnik łączy się z urządzeniem docelowym (smartfon, tablet, telewizor czy laptop) za pomocą technologii Bluetooth 5.3, co przekłada się w praktyce na 10 m stabilnego zasięgu. Obecność złącza Jack 3,5 mm powoduje, że w każdej chwili możemy podpiąć do niego urządzenie - źródło dźwięku kablem AUX, tak samo jak gitarę elektryczną czy mikrofon.



Potężny muzyczny kop

Przede wszystkim omawiany model zwraca uwagę swoją maksymalną mocą, która wynosi imponujące 120 W. Co więcej, został wyposażony w wysokiej jakości dwudrożny zestaw niskotonowy, średniotonowy i wysokotonowy oraz dwie dodatkowe membrany pasywne dla najniższych częstotliwości na każdy z kanałów. Za optymalne dostrojenie głośnika i jakość dźwięku odpowiada niemiecka firma Canton, specjalizująca się w produktach audio oraz współpracująca od dłuższego czasu z marką Hama.



W dodatku dzięki technologii True Wireless Stereo (TWS) dwa głośniki Ultimate Pro można łatwo sparować ze sobą i umieścić w dowolnym miejscu, podwajając moc do wyniku 240 W. Już pojedynczy głośnik spokojnie może konkurować np. z domowym zestawem audio czy soundbarem, a dwa zostawiają w tyle wiele stacjonarnych rozwiązań tego typu. Do wyboru mamy trzy tryby pracy, czyli korektora dźwięku - Bass (podbicie niskich tonów), Power (skupiający się na głośności) i Balanced (najbardziej zrównoważone dźwięki). Tak oto każdy bez problemu jest w stanie dostosować charakterystykę brzmienia do swojego gustu.



Mistrz długiej formy

Jednym z kluczowych parametrów technicznych głośników bezprzewodowych jest oczywiście wydajność baterii i w tym aspekcie najnowsze „dziecko” z logo Hama także błyszczy. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 4500 mAh sprawia, że Ulimate Pro pomimo niesamowitej mocy może grać nieprzerwanie nawet przez 24 godziny! Z kolei sam proces ładowania za pośrednictwem dodawanego do zestawu kabla USB-C od „zera” do stanu pełnej gotowości trwa raptem dwie i pół godziny. Warto podkreślić, że prezentowany sprzęt obsługuje szybkie ładowanie 30 W.



Kwestia przycisków sterujących funkcjami głośnika już została wyjaśniona. To jednak nie wszystko, gdyż głośnik Ultimate Pro da się kontrolować (np. konfiguracja ustawień korektora, zmiana nazwy lub wyświetlanie stanu naładowania akumulatora w procentach) poprzez specjalistyczną aplikację Hama Smart Home (do pobrania darmowo z Google Play). Skoro mowa o głośniku z przeznaczeniem również plenerowym, to co z odpornością na zachlapania i wilgoć? Spokojna głowa, norma wodoszczelności IPX6 sprawia, że jest on chroniony przed strumieniem wody, deszczem, rozpryskami, kurzem czy pyłem.



Z dbałością o naturę

Dodajmy na końcu, że głośnik trafił do sprzedaży w opakowaniu, które jest stuprocentowo wolne od plastiku. W ten sposób udaje się zmniejszać poziom odpadów z tworzyw sztucznych i zwiększać możliwość recyklingu. W dodatku opakowanie może się pochwalić certyfikatem FSC (międzynarodowa organizacja Forest Stewardship Council). Papier, tektura i karton pochodzą ze zrównoważonej gospodarki leśnej, w ten sposób oszczędzając surowiec, jakim jest drewno.



Katalogowa cena głośnika Hama Ultimate Pro wynosi 1099 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA