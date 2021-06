Premiera kart graficznych GeForce RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Targi COMPUTEX powróciły, a NVIDIA jest ich główną gwiazdą. Firma zorganizowała dzisiaj konferencję, podczas której przedstawiła szereg nowości związanych z grami i twórcami. aprezentowano między innymi dwie nowe karty graficzne dla graczy, flagowca GeForce RTX 3080 Ti oraz GeForce RTX 3070 Ti. GeForce RTX 3080 Ti, wykorzystująca architekturę NVIDIA Ampere, zapewnia ogromny przyrost wydajności oraz wysoką jakość działania dzięki takim cenionym technikom jak ray tracing, wspieraną przez sztuczną inteligencję NVIDIA DLSS, redukującą opóźnienia NVIDIA Reflex, funkcjom strumieniowania NVIDIA Broadcast oraz zwiększonej pamięci, która pozwala przyspieszyć działanie najpopularniejszych aplikacji dla twórców.







Nowa flagowa karta graficzna z rodziny RTX będzie dostępna w sklepach od 3 czerwca w cenach rozpoczynających się od 1199 USD.



GeForce RTX 3070 Ti zaś to turbodoładowana wersja karty RTX 3070, najpopularniejszego modelu wykorzystującego architekturę NVIDIA Ampere. Większą wydajność zapewniają dodatkowe rdzenie CUDA oraz superszybka pamięć GDDR6X. Elementy te sprawiają, że GeForce RTX 3070 Ti oferuje 1,5-krotny wzrost wydajności w porównaniu do karty poprzedniej generacji GeForce RTX 2070 SUPER i dwukrotny w porównaniu do GeForce GTX 1070 Ti. Będzie dostępna od 10 czerwca w cenach rozpoczynających się od 599 USD.















Źródło: Info Prasowe / NVIDIA