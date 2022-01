Premiera nowych kart graficznych AMD Radeon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś premiera nowych kart graficznych AMD dla graczy i profesjonalistów. Skonstruowane w oparciu o architekturę RDNA 2 są to produkty niezwykłe w swojej klasie, ponieważ zapewniają szereg najnowocześniejszych funkcji, wysoką wydajność oraz energooszczędność dużej grupie użytkowników. AMD Radeon RX 6500 XT to karta graficzna przeznaczona dla największego sektora rynku graczy PC, a zatem i dla najliczniejszej grupy odbiorców zapewniając im wiodący stosunek ceny do możliwości. Produkt ten będzie oferować szereg producentów, jak ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX i Yeston, a sprzedaż w wiodących sklepach startuje już dziś przy sugerowanej cenie rozpoczynającej się od poziomu 199 USD.







AMD Radeon RX 6500 XT to pierwsza na świecie karta z 6-nanometrowym układem graficznym, która osiąga w grach niebywałe 2.6+ GHz i oferuje szereg supernowoczesnych funkcji, jak:

- AMD Infinity Cache – 16 MB tej pamięci podręcznej ostatniego poziomu jest zintegrowane z GPU i pomaga zredukować opóźnienia i pobór energii.

- AMD Smart Access Memory – dzięki tej funkcji wielu graczy z procesorami AMD Ryzen 3000 i 5000 skorzysta na jeszcze wyższej wydajności dzięki temu, że procesor ma dostęp do całej pamięci graficznej GDDR6.

- AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) – to otwarte rozwiązanie zaimplementowane w ciągu pół roku w ponad 50 grach (i ta liczba rośnie z każdym tygodniem) pozwala dodatkowo zwiększyć wydajność przy zachowaniu wysokich ustawień jakości grafiki w grze. Wkrótce technologia Radeon Super Resolution zaoferuje to na poziomie sterownika, a więc i w znacznej większości gier na rynku.

- AMD Radeon Anti-Lag – dzięki tej funkcji sterownika Radeon Software można skrócić czas reakcji, dzięki czemu gra jest bardziej responsywna i można zyskać przewagę w czasie szybkiej rozgrywki.



AMD Radeon PRO W6400 to idealne połączenie wydajności i energooszczędności w przystępnej cenie. To nowa karta graficzna zoptymalizowana pod kątem wymagań współcześnie najpopularniejszych programów i zadań biurowych czy CAD. Dzięki swojemu kompaktowemu rozmiarowi może być z łatwością instalowana w MiniPC czy w miniaturowych stacjach roboczych. W porównaniu do poprzedniej generacji AMD Radeon PRO W6400 zapewnia nawet 3-krotnie wyższą wydajność w testach obracania orbitalnego 3D w trybie z cieniowaniem w Autodesk AutoCAD 2022. Produkt ten będzie dostępny w pierwszym kwartale 2022 w sugerowanej cenie na poziomie 229 USD.



Ponadto firma AMD wprowadza też na rynek dwie karty graficzne dla mobilnych stacji roboczych – AMD Radeon PRO W6500M i W6300M. Dzięki 8 MB pamięci AMD Infinity Cache zapewniają niezwykłą wydajność i solidność działania w profesjonalnych aplikacjach. Oba produkty będą w tym roku dostępne w systemach producentów OEM w wybranych krajach.





























Źródło: Info Prasowe / AMD