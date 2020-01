Premiera nowych zasilaczy Cooler Master

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Stabilny, wydajny i cichy zasilacz to jeden z kluczowych elementów komputera. Dotychczas szczególnie posiadacze małych obudów mieli powody do narzekania - lista naprawdę dobrych zasilaczy formatu SFX jest (i zawsze była) krótka. Teraz jedną premierą zmienia to Cooler Master, prezentując serię zasilaczy SFX Gold. Posiadające certyfikację 80 PLUS Gold, niewielkie, chłodzone cichym, 80-milimetrowym wentylatorem zasilacze zaskakują mocą. Nowa seria obejmuje modele o mocy 550, 650, 750 i 850 W. Producent jest przy tym bardzo pewny swojego nowego produktu, udzielając aż 10-letniej gwarancji.







Zdecydowanie mniej elitarny charakter ma seria V Bronze, którą swobodnie można uznać za “ekonomiczną z ambicjami”. Mogą one pochwalić się certyfikacją 80 PLUS Bronze, co gwarantuje typową sprawność 85% w normalnych warunkach pracy. Zasilacze z tej serii wyposażono w tryb cichy, polegający na tym, że w obciążeniu nieprzekraczającym 40% mocy, mogą pracować bez udziału wentylatora. Urządzenie chłodzi się pasywnie, dopóki nie osiągnie 40% obciążenia. Nowe zasilacze Cooler Mastera wyposażono w wentylator 120 mm FDB. Na rynek trafią modele o mocy 550, 650 i 750W. Producent przewidział w przypadku tej serii 5-letnią gwarancję.



Trzecia z nowych serii przedstawionych w Las Vegas to odświeżona wersja V Gold - cenionej przez użytkowników na całym świecie grupy zasilaczy z modularnym okablowaniem. Co się zmieniło? Podobnie jak poprzednik, nowy Cooler Master V Gold Version 2 posiada certyfikację 80 PLUS Gold i ma dwa złącza EPS, dzięki czemu zasilacz obsługuje najnowsze płyty główne dla najbardziej wymagających użytkowników. Model ten ma charakterystyczną cechę: biały kolor. Docenią to użytkownicy, którzy chcą zbudować komputer w modnym ostatnio, wyróżniającym się białym designie. Seria V Gold Version 2 zawiera modele o mocy 550, 650, 750 i 850 W.



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia