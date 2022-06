Premiera płyt głównych NZXT N7 Z690 i N5 Z690

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

NZXT przedstawia nowe płyty główne N7 Z690 i N5 Z690, które powstały z myślą o entuzjastach ceniących sobie wyszukany i jednocześnie prosty design. Oba modele wyposażone zostały we flagowy chipset Z690 i powinny idealnie nadać się do współpracy nawet z najwydajniejszymi układami Intel Core 12. generacji. Płyta główna NZXT N7 Z690 wykonana została w formacie ATX. Na jej wyposażeniu znajdziemy m.in. gniazdo LGA 1700 z chipsetem Z690 i cztery sloty na pamięci RAM typu DDR4 (do 5000 MHz). Entuzjaści z pewnością docenią obsługę interfejsów PCIe Gen 5.0, Wi-Fi 6e oraz Bluetooth V5.2. Na uwagę zasługuje rozbudowana sekcja zasilania, która ułatwi podkręcanie procesora, a także efektowna metalowa osłona w białym lub czarnym kolorze.



Płyta główna umożliwia intuicyjne sterowanie czterema kanałami oświetlenia RGB i siedmioma kanałami wentylatorów za pośrednictwem oprogramowania NZXT CAM. Obsługiwane są akcesoria oświetleniowe od wszystkich producentów.



Źródło: NZXT

Najważniejsze cechy płyty głównej NZXT N7 Z690:- Chipset Intel® Z690- Zgodność z procesorami Intel® 12. generacji Core™ i9, Core™ i7 oraz Core™ i5- Sekcja zasilania DrMOS w konfiguracji 12+1 i 6-warstwowa płyta PCB- Obsługa łączności bezprzewodowej dzięki Intel® Wi-Fi 6E i Bluetooth V5.2- Trzy złącza M.2 do urządzeń pamięci masowej- Obsługa pamięci RAM DDR4 do 5000 MHz i profili Intel® XMP 2.0- Obsługa 8-kanałowego dźwięku High DefinitionCena sugerowana płyty głównej NZXT N7 Z690 wynosi 299,99 EURO.Płyta główna NZXT N5 Z690 ma wszystkie najważniejsze funkcje modelu N7 Z690, jednak nie posiada metalowej osłony laminatu i dysponuje nieco skromniejszą sekcją zasilania. W zamian oferuje jednak dodatkowe złącze M.2. Konstrukcja zapewni więc użytkownikom niemal te same możliwości, jednak w znacznie niższej cenie. Całość powinna przypaść do gustu tym, którzy preferują bardziej klasyczny design płyty głównej. Klienci otrzymają do wyboru wersje z czarnymi lub białymi detalami.Najważniejsze cechy płyty głównej NZXT N5 Z690:- Chipset Intel® Z690- Zgodność z procesorami Intel® 12. generacji Core™ i9, Core™ i7 oraz Core™ i5- Sekcja zasilania DrMOS w konfiguracji 8+1- Obsługa łączności bezprzewodowej dzięki Intel® Wi-Fi 6E i Bluetooth V5.2- Cztery złącza M.2 do urządzeń pamięci masowej- Obsługa pamięci RAM DDR4 do 5000 MHz i profili Intel® XMP 2.0- Obsługa 8-kanałowego dźwięku High DefinitionCena sugerowana płyty głównej NZXT N5 Z690 wynosi 239,99 EURO.