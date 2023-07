Premiera pierwszej terenowej hulajnogi Red Bull Racing TEN TURBO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Popularność hulajnóg elektrycznych od kilku lat nie spada. Liczba pojazdów na wynajem wzrosła o 65 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Według prognoz wartość globalnego rynku hulajnóg elektrycznych może wzrosnąć w tym roku o 14 proc. Dlatego Red Bull Racing zaprezentował swój najnowszy model. Hulajnoga Red Bull Racing TEN TURBO posiada bardzo mocny silnik 500 W oraz 10-calowe, pompowane koła. Akumulator o pojemności 12 Ah pozwala na przejechanie nawet do 50 km na jednym ładowaniu, które trwa 7-8 godzin. Bezpieczeństwo użytkowania pojazdu podnosi wyposażenie w dwa hamulce – przedni elektryczny oraz tylny tarczowy. Terenowego charakteru dodaje hulajnodze amortyzacja. Red Bull Racing TEN TURBO posiada także tempomat, przednie oraz tylne oświetlenie LED oraz wyświetlacz.







Red Bull Racing TEN TURBO posiada system Kinetic Energy Recovery System (KERS). Jego zadaniem jest przechwytywanie wytracanej podczas hamowania energii kinetycznej oraz zamiana jej w energię elektryczną. Zebrana energia wędruje do akumulatora, gdzie jest magazynowana. Umieszczony na kierownicy specjalny przycisk umożliwia uwolnienie nagromadzonej energii i tym samym dodanie pojazdowi dodatkowej mocy. System KERS został zastosowany po raz pierwszy w 2009 roku w Formule 1.



Urządzenie wykonane jest z aluminium i waży 18 kg, a maksymalna wysokość kierownicy to 119 cm. Hulajnoga elektryczna Red Bull Racing TEN TURBO w charakterystycznej dla marki znanej z wyścigów F1 granatowo-czerwonej kolorystyce jest dostępna w Media Expert oraz RTV Euro AGD w cenie 3499 PLN.





























Źródło: Info Prasowe Red Bull Racing