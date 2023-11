Premiera rodziny AMD Instinct MI300 - 6 grudnia 2023

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś firma AMD ogłosiła, że 6 grudnia 2023 na konferencji "Advancing AI" będzie miała miejsce premiera rodziny akceleratorów AMD Instinct MI300. Dyrektor generalna dr Lisa Su wraz z innymi dyrektorami AMD, partnerami z branży AI i klientami, będą tam rozmawiać o produktach AMD, oprogramowaniu i przekształcaniu środowisk AI, adaptacyjnej komputeryzacji oraz superkomputerów. Ponadto w trakcie konferencji Microsoft IGNITE przedstawiono nową serię maszyn wirtualnych Microsoft Azure ND MI300x v5, która wykorzystuje akceleratory AMD Instinct MI300X do zadań AI, co czyni Microsoft Azure pierwszym operatorem tych nowych rozwiązań AMD. Kolejno zaprezentowano nową generację maszyn wirtualnych z 4 generacji procesorami AMD EPYC w 3 rodzajach: ogólnego przeznaczenia, zoptymalizowanych dla zadań wymagających dużej ilości pamięci oraz dla zadań wymagających obliczeniowo. Zapewniają one odpowiednio o 20% lepszą przepustowość pamięci i nawet dwukrotnie większą wydajność procesora w porównaniu do maszyn na bazie poprzedniej generacji procesorów AMD EPYC.







AMD zaanonsowało również maszyny wirtualne z serii NGads V620, które dołączyły do rodziny Azure N, czyli rozwiązań wyposażonych w karty graficzne dla klientów wymagających większej wydajności graficznej do wizualizacji. Maszyny te są napędzane przez karty graficzne AMD Radeon PRO V620 i 3 generacji procesory AMD EPYC.



Dodatkowo podkreślono możliwości Ryzen AI, czyli pierwszego specjalnego akceleratora AI wbudowanego w procesor x86, który jest zainstalowany już w ponad 50 modelach laptopów dostępnych na rynku w milionach egzemplarzy. Dzięki współpracy AMD i Microsoft można go użyć w pakiecie Windows Studio Effects. AMD współpracuje z wieloma deweloperami oprogramowania, aby powiększyć liczbę zastosowań dla tej sprzętowej akceleracji AI.

















Źródło: Info Prasowe - AMD