Premiera słuchawek HATOR Hypergang 3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HATOR prezentuje trzecią generację słuchawek Hypergang – tym razem z pełnym przekrojem modeli: od analogowego z przetwornikami 53 mm, przez wariant USB z cyfrowym przetwarzaniem dźwięku, po flagowy Hypergang 3 Wireless z ANC, LDAC i śledzeniem ruchów głowy. Wspólnym mianownikiem jest certyfikat Hi-Res Audio oraz konstrukcja oparta na izolowanych komorach akustycznych. W zależności od priorytetów użytkownika – prostota, cyfrowe efekty czy bezprzewodowa swoboda – każdy model oferuje inne możliwości. HATOR Hypergang 3 Wireles to flagowy model serii. Wyposażony w 40-milimetrowe przetworniki Hi-Res Audio, obsługuje połączenie 2,4 GHz i Bluetooth 5.4 z kodekiem LDAC, co zapewnia transmisję bezprzewodową w jakości zbliżonej do przewodowej.







Hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC) wykorzystuje cztery mikrofony. Producent deklaruje opóźnienie transmisji poniżej 20 ms oraz czas pracy do 45 godzin na baterii 750 mAh. Zintegrowany system dźwięku przestrzennego z funkcją śledzenia ruchów głowy zwiększa immersję w grach i filmach. Tego typu rozwiązania stają się coraz powszechniejsze w słuchawkach do 500 zł, ale obecność LDAC i ANC w jednym zestawie nadal nie jest standardem w tym przedziale cenowym.



Wersja USB – DAC 24-bit, Bluetooth i ENC

Kolejny model to HATOR Hypergang 3 USB, który łączy 53-milimetrowe przetworniki z przetwornikiem cyfrowo-analogowym 24-bit/96 kHz oraz 32-bitowym procesorem DSP – dzięki temu dźwięk jest dokładniej przetwarzany i zyskuje na głębi. Wariant USB oferuje wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1, a mikrofon wspiera technologię ENC do redukcji szumów otoczenia – dzięki temu komunikacja głosowa pozostaje wyraźna nawet w głośnym otoczeniu. Model oferuje łączność USB typu A i C, a także moduł Bluetooth pozwalający np. na odbieranie połączeń bez przerywania gry. Słuchawki współpracują z aplikacją HATOR SyncHUB (Android/iOS) i oferują podświetlenie RGB.



Wspólne cechy – przetworniki Hi-Res i komfort użytkowania

Nowa generacja słuchawek HATOR Hypergang 3 kontynuuje dobrze znaną linię producenta, wprowadzając szereg usprawnień technicznych dla graczy i użytkowników ceniących wysoką jakość dźwięku. Wszystkie modele otrzymały certyfikat Hi-Res Audio i bazują na projekcie komory akustycznej, który ogranicza rezonanse i zniekształcenia – w praktyce oznacza to czystszy i bardziej precyzyjny dźwięk stereo. Wszystkie warianty korzystają z nauszników wykonanych ze skóry proteinowej z pianką zapamiętującą kształt. Ponadto zastosowano w nich odłączane mikrofony kierunkowe o wysokiej czułości, które ułatwiają komunikację zespołową.



Ceny i dostępność

Słuchawki HATOR Hypergang 3, są już dostępne w sprzedaży. Model analogowy kosztuje około 199 PLN, wersja USB – 244 PLN, a model bezprzewodowy – 504 PLN. Gwarancja producenta wynosi 24 miesiące.

































źródło: Info Prasowe - HATOR