Samsung prezentuje ekran Color E-Paper

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Samsung poinformował o światowej premierze 32-calowego wyświetlacza Color E-Paper (model EM32DX), który uzupełnia dotychczasową ofertę wydajnych energetycznie rozwiązań do prezentacji materiałów informacyjnych i reklamowych. Najnowszy model wyświetlacza – wykorzystujący zaawansowaną technologię cyfrowego atramentu – oferuje ultra niskie zużycie energii oraz doskonałą czytelność. Charakteryzuje się także bardzo niską wagą. Wszystko to sprawia, że będzie on bardziej przyjazną środowisku i wysoce elastyczną alternatywą względem dotychczas stosowanych przez firmy rozwiązań.







Ultra oszczędny energetycznie ekran z niezwykle żywymi kolorami

Wyświetlając statyczne treści, nowy 32-calowy monitor Samsung Color E-Paper zużywa 0.00 W energii. Całkowicie naładowana, zintegrowana z urządzeniem wymienna bateria, daje użytkownikom możliwość zainstalowania wyświetlacza Color E-Paper w dowolnym miejscu bez konieczności podłączania go do źródła zasilania. Podczas aktualizacji prezentowanych materiałów wyświetlacz zużywa znacznie mniej energii niż tradycyjne cyfrowe systemy wyświetlania treści, co pomaga obniżyć koszty jego eksploatacji.



Oferujący rozdzielczość QHD (2560 x 1440) monitor wykorzystuje zaawansowany algorytm wyświetlania kolorowych obrazów, który zapewnia ich optymalne odwzorowanie i doskonałą czytelność. Proces optymalizacji delikatnie rozmywa krawędzie obrazu, tworząc jednocześnie bardziej jednolite, żywe i przyciągające wzrok kolory, które przypominają te stosowane na tradycyjnych papierowych plakatach i fizycznych nośnikach promocyjnych. Wyświetlacz Color E-Paper pozwala firmom bezproblemowo przejść ze stosowania materiałów drukowanych na zaawansowane urządzenia cyfrowe.



Smukły, lekki i wygodny w eksploatacji w dowolnym miejscu

Dzięki niskiej wadze (jedynie 2.5 kg) oraz grubości zaledwie 17.9 mm, wyświetlacz przypomina tradycyjny papier. Takie parametry sprawiają że Samsung Color E-Paper znajdzie zastosowanie nie tylko jako zastępstwo tradycyjnego papieru, ale tez pozwoli na instalacje ekranu w miejscach dotychczas trudno dostępnych jak np. windy czy też miejsca z ograniczonym dostępem do źródła zasilania. Dołączone do ekranu akcesoria montażowe pozwalają na zawieszanie go na ścianach, sufitach, czy ustawienie na blacie. Umieszczone dookoła ekranu ramki o grubości 13,9 mm umożliwiają stosowanie wyświetlacza zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Kompatybilność z uchwytem montażowym VESA dodatkowo poszerza gamę dostępnych opcji montażowych i sprawia, że eksploatacja urządzenia jest jeszcze bardziej komfortowa. Dzięki dwóm portom USB-C, złączom Wi-Fi i Bluetooth oraz 8 GB wewnętrznej pamięci, wyświetlacz jest zawsze gotowy do użytku, pozwalając firmom bezproblemowo zarządzać przygotowanymi treściami.



Inteligentne zarządzanie treściami komercyjnymi

Dostępna dla urządzeń mobilnych z systemami Android oraz iOS aplikacja Samsung E-Paper pozwala użytkownikom bezproblemowo tworzyć treści i zarządzać nimi. Umożliwia także opracowywanie harmonogramów pracy urządzenia i wybieranie wyświetlanych treści. Platforma Samsung VXT (Visual eXperience Transformation) — która daje możliwość zdalnego sterowania urządzeniami, łatwego tworzenie treści oraz intuicyjnego zarządzania nimi – jest teraz kompatybilna również z urządzeniami serii Color E-Paper. Takie rozwiązanie umożliwia scentralizowane zarządzanie wyświetlaczami oraz ułatwia integrację z innymi obsługującymi ten standard urządzeniami informacyjno-reklamowymi. Platforma Samsung VXT oferuje również funkcję przeznaczoną wyłącznie dla urządzeń serii Color E-Paper – pozwala ona optymalizować widoczność treści i daje dostęp do funkcji podglądu, by upewnić się – przed emisją materiału – że kolory zostały odwzorowane w prawidłowy sposób.



Platforma Samsung VXT oferuje firmom także opcje monitorowania urządzeń w czasie rzeczywistym i scentralizowanego zarządzania nimi oraz ułatwia prezentowanie treści w wielu różnych lokalizacjach. Dzięki systemowi Samsung Tizen 8.0, klienci mogą bezproblemowo zintegrować wyświetlacz z innymi systemami korzystając z API Tizen Enterprise. Wpisując się w realizowaną przez markę Samsung szerszą strategię ochrony środowiska, wyświetlacz Color E-Paper został wyposażony w obudowę, która jest wykonana w 55% z tworzyw sztucznych z recyklingu. Jego opakowanie wykonano w całości z papieru.



Niezachwiana pozycja lidera globalnego rynku wyświetlaczy cyfrowych

Samsung umacnia swoją pozycję wiodącego na świecie producenta urządzeń do wyświetlania materiałów informacyjno-reklamowych, którą zajmuje już od szesnastu lat z rzędu (od roku 2009).n W roku 2024 marka uzyskała rekordowy udział (34.6%) w globalnym rynku cyfrowych wyświetlaczy informacyjno-reklamowych (pod względem wielkości sprzedaży).





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG