Premiera słuchawek soundcore Liberty 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

soundcore, marka audio premium Anker Innovations, wprowadziła dziś na rynek słuchawki Liberty 5. Urządzenie zostało wyposażone w najbardziej zaawansowany system adaptacyjnej redukcji szumów (adaptive ANC) soundcore, poprawiający jednocześnie jakość dźwięku. Liberty 5 to słuchawki idealne dla użytkowników poszukujących niezawodnego urządzenia do pracy, rozmów, rozrywki oraz podróży. Urządzenie wykorzystuje sztuczną inteligencję, a także cztery z sześciu wbudowanych mikrofonów w celu identyfikacji i blokowania dźwięków otoczenia, zapewniając przy tym najlepsze wrażenia audio podczas podróży każdym środkiem transportu. Algorytm Adaptive ANC 3.0, w połączeniu z komorą akustyczną, dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia użytkownika trzy razy na sekundę, zapewniając maksymalną i płynną redukcję hałasu oraz dwukrotnie skuteczniejsze tłumienie ludzkich głosów w porównaniu do wcześniejszych modeli. Urządzenie skutecznie redukuje także hałas w tle podczas rozmów telefonicznych – wtedy wykorzystuje sześć wbudowanych mikrofonów.







Liberty 5 pozwala na odbiór dźwięku o imponującej jakości dzięki wykorzystaniu nowo zaprojektowanego 9,2-milimetrowego przetwornika opartego na wełnie membranowej, który zapewnia wyjątkowo precyzyjne odtwarzanie wszystkich częstotliwości. Aby wiernie odwzorować najniższe tony basowe, soundcore dodał podwójne tuby wzmacniające bas, które zwiększają rezonans niskich częstotliwości oraz przepływ powietrza, co pozwala uzyskać mocniejsze, ale nadal zrównoważone brzmienie basów. Dodatkowo użytkownicy kompatybilnych urządzeń z systemem Android mogą włączyć kodek LDAC gwarantujący najwyższą jakość transmisji audio z odtwarzaniem w wysokiej rozdzielczości.



Słuchawki Liberty 5 są gotowe do pracy w każdej chwili – ładowanie w etui przez zaledwie dziesięć minut zapewnia do pięciu godzin odtwarzania. Ponadto użytkownicy mogą cieszyć się 12 godzinnym odtwarzaniem muzyki z wyłączonym ANC i do 8 godzin przy jego włączeniu. W pełni naładowane słuchawki wraz z etui oferują łącznie do 48 godzin pracy z wyłączonym ANC i 32 godziny z ANC włączonym.



Personalizacja ustawień Liberty 5 jest możliwa za pośrednictwem aplikacji soundcore, a także najnowszej wersji HearID, która pozwala dostosowywać dźwięk do indywidualnego profilu słuchowego użytkownika. Dostępny będzie również 8-pasmowy korektor graficzny (EQ), a także szereg gotowych profili dźwiękowych.



Ceny i dostępność

Nowe Liberty 5 są dostępne w czterech kolorach - Cloud White, Ink Black, Abyss Blue i Rose Apricot. Słuchawki można już zamawiać na Soundcore.com w sugerowanej cenie detalicznej 399 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio