realme prezentuje najnowsze smartfony z serii GT 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zorganizowało w Paryżu globalną premierę serii realme GT 7 oraz oficjalnie zaprezentowało model realme GT 7 Dream Edition, opracowany we współpracy z zespołem Aston Martin Aramco Formula One. Nowe urządzenia są podkreśleniem innowacyjności marki realme i jej dążenia do doskonałości dzięki oferowaniu użytkownikom najwyższej wydajności i niebanalnego designu. W centrum uwagi w trakcie premiery znalazł się realme GT 7, określany mianem „zabójcy flagowców 2025 roku”. Wyposażony w baterię 7000 mAh i możliwość ładowania 120W smartfon pozwala na ładowanie od 14% do 50% w kilka minut, a do osiągniecia pełnej baterii potrzeba jedynie 40 minut. Zastosowana w nim technologia Smart Bypass minimalizuje nagrzewanie się i wydłuża żywotność ogniwa. To połączenie jako pierwsze w branży otrzymało 5-gwiazdkową certyfikację TÜV Rheinland.







Smartfon napędzany jest przez zastosowany po raz pierwszy w Europie układ MediaTek Dimensity 9400e, wykonany w procesie 4 nm TSMC, co plasuje go wśród trzech najwydajniejszych smartfonów z Androidem. Pod względem designu GT 7 wyróżnia się pierwszym na świecie tylnym panelem IceSense Graphene, zapewniającym doskonałe przewodnictwo cieplne.



Wydajność i fotografia wspierane przez AI

GT 7 wykorzystuje m.in. Planistę AI – to pierwszy na świecie inteligentny asystent zajmujący się kalendarzem. Dzięki dwukrotnemu kliknięciu planista AI może efektywnie tworzyć harmonogramy i zarządzać codziennymi zadaniami. Miłośnicy fotografii docenią w GT 7 aparat AI Travel Snap z głównym sensorem 50 MP IMX906, zapewniającym dobre efekty nawet przy słabym oświetleniu oraz teleobiektyw 2x, gwarantujący bezproblemowy zoom optyczny. Dodatkowo smartfon posiada funkcję Pejzaż AI oraz trzy filtry do korekcji zniekształceń, poprawy ostrości i zdjęć ulicznych oraz Usuwanie Odblasków AI. Zastosowany w GT 7 wyświetlacz AMOLED Pro-Esports 6.78 mm zapewnia jasność szczytową wynoszącą aż 6000 nitów. Z kolei spełniająca normę odporności na kurz i wodę IP69 obudowa jest przystosowana do codziennych wyzwań oraz trudnych warunków.



Przełomowa współpraca: realme x Aston Martin Aramco Formula One Team

Model GT 7 Dream Edition, stworzony we współpracy z zespołem Aston Martin Aramco F1, łączy luksusowy design z dziedzictwem sportów motorowych. To limitowana edycja z odświeżonym, ikonicznym logo Silver Wings. Precyzyjnie wykonana z aluminium lotniczego obudowa, grawerowana laserowo, polerowana diamentowo i barwiona nanometalicznie jest odzwierciedleniem ponadczasowej elegancji. Zainspirowany aerodynamicznymi kształtami bolidów Formuły 1 tył obudowy Aerodynamic Flow Lines Design przypomina o niebagatelnej prędkości pojazdów, a niezwykły odcień Aston Martin Racing Green nawiązuje do dziedzictwa sportów motorowych. Nałożony przez pięciowarstwowe malowanie i dopracowany przez setki kalibracji kolor zmienia się dynamicznie pod wpływem światła i odzwierciedla głębię kultowych barw AMF1.



Najnowszy GT 7 Dream Edition zamknięty jest w kolekcjonerskim pudełku i sprzedawany z etui Silver Wing o fakturze włókna węglowego oraz kluczykiem do tacki SIM w kształcie bolidu F1, co sprawia, że nawet jego otwieranie staje się ekskluzywnym rytuałem. Dzięki współpracy z Aston Martin Aramco Formula One Team, marką znaną z precyzyjnej inżynierii, wysokiej wydajności i kultowego designu, realme, najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, oferuje młodym użytkownikom technologie, które przewyższają ich oczekiwania.



realme GT 7T: najmocniejszy smartfon w swojej klasie

realme GT 7T, napędzany przez chipset MediaTek Dimensity 8400-MAX, zapewnia wiodącą w swoim segmencie szybkość i wydajność. Podobnie jak GT 7 najnowszy model jest wyposażony w baterię 7000 mAh, szybkie ładowanie 120 W, tylny panel IceSense Graphene i Planistę AI oraz zapewnia wyjątkową żywotność baterii, chłodzenie oraz wysoką wydajność.



Współpraca realme i Google Gemini

Sztuczna inteligencja Google Gemini, opracowana przez Google, jest przełomowym modelem multimodalnym zaprojektowanym do płynnego przetwarzania i łączenia różnych form danych – tekstu, kodu, dźwięku, obrazu i wideo. Zintegrowany z serią realme GT 7 oraz słuchawkami Air 7 Pro Gemini obsługuje takie funkcje jak Tłumacz AI, Gumka AI 2.0 i AI Tools 2.0, co umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym, zaawansowaną edycję zdjęć i inteligentne tworzenie treści. Współpraca ta łączy innowacyjny sprzęt realme z najnowocześniejszą sztuczną inteligencją Gemini, dzięki czemu użytkowanie jest intuicyjne i niezwykle wygodne.



Słuchawki realme Buds Air 7 Pro: nowa definicja dźwięku wspieranego przez AI

realme Buds Air 7 Pro rewolucjonizują działanie słuchawek dousznych dzięki pierwszemu w swoim segmencie asystentowi Gemini – to wprowadzenie również Tłumacza AI na żywo, tłumaczenia twarzą w twarz i zapytania AI. Te innowacyjne funkcje umożliwiają tłumaczenie w czasie rzeczywistym, płynną komunikację w różnych językach i natychmiastowy dostęp do informacji, dzięki czemu stają się najbardziej inteligentnymi słuchawkami dousznymi w swoim segmencie cenowym. Dzięki redukcji szumów na poziomie 53 dB, przetwornikom dual-dac, nawet 48-godzinnemu czasowi odtwarzania i certyfikatowi Hi-Res Air 7 Pro łączą zaawansowane funkcje AI z najwyższą jakością dźwięku.



Konkurencyjne ceny

realme przygotowało wyjątkową ofertę na start sprzedaży nowych modeli smartfonów z serii realme GT 7. Wszystkie osoby, które od dziś do 15 czerwca zdecydują się na zakup wybranych wariantów realme GT 7 lub realme GT 7 T mogą otrzymać 400 zł zwrotu na konto:

- realme GT 7 (12/512) za 3099 PLN (cena regularna: 3499 PLN)

- realme GT 7 (12/256) za 2799 PLN (cena regularna: 3199 PLN)

- realme GT 7T (12/512) za 2599 PLN (cena regularna: 2999 PLN)

- realme GT 7T (12/256) za 2399 PLN (cena regularna: 2799 PLN)



Jak skorzystać ze specjalnej oferty realme?

W okresie od 27 maja do 15 czerwca zakupić wybrany wariant smartfona z serii realme GT 7.

- Zachować dowód zakupu (paragon lub faktura są niezbędne do rejestracji produktu).

- Zarejestrować zakup (do 22 czerwca) na stronie www.realmemembers.pl/promocja/realmeGT7. Do rejestracji niezbędny będzie dowód zakupu oraz numer IMEI zakupionego produktu.

- 400 PLN zwrotu na konto na rachunek bankowy podany podczas rejestracji zostanie zrealizowane w ciągu 60 dni od daty pozytywnie zakończonej weryfikacji.

- Smartfony z serii realme GT 7 objęte specjalną ofertą „cashback” dostępne są w sieci sklepów oraz internetowych kanałach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, Allegro, realmeshop.pl, simplybuy oraz u operatorów sieci PLAY, PLUS, T-Mobile.



Dodatkowo, smartfon realme GT 7 (16/512) jest dostępny za 3999 PLN w internetowych kanałach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, realmeshop.pl oraz u operatorów sieci PLUS i PLAY.



Bezprzewodowe słuchawki realme Buds Air 7 Pro w kolorze beżowym oraz szarym są dostępne za 449 PLN w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Allegro oraz na realmeshop.pl.





























źródło: Info Prasowe - realmy