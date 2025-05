Eaton wprowadza na rynek zasilacze UPS 3P Ellipse

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Eaton przedstawia serię zasilaczy UPS kierowaną do graczy. W skład linii 3P Ellipse wchodzi sześć urządzeń o topologii offline, na czele z modelem 1700 USB o mocy skutecznej 1040 W. Zasilacze są chłodzone pasywnie, dzięki czemu nie będą przeszkadzać szumem wentylatorów. Zasilacze UPS Eaton 3P Ellipse są dostępne w wariantach o mocy skutecznej 330 W, 420 W, 540 W, 840 W oraz 1040 W. Modele o niższych mocach sprawdzą się zarówno do ochrony konsol do gier wraz z podłączonymi do nich telewizorami, jak i do podtrzymania zasilania routerów oraz innych akcesoriów. Z kolei mocniejsze warianty będą dobrym wyborem do gamingowych zestawów komputerowych.







Ze względu na brak części ruchomych i pasywne chłodzenie, zasilacze 3P Ellipse nie będą uciążliwe nawet dla wymagających użytkowników z cichymi komputerami. Nieobecność wentylatora to też mniejsze ryzyko potencjalnej awarii.



Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

W 3P Ellipse zostały zastosowane klasyczne gniazda, jakie spotyka się w domowych instalacjach elektrycznych – Typ E (CEE 7/5). Dzięki temu wszystkie sprzęty elektroniczne można podłączyć do urządzenia od razu po wyjęciu z pudełka, bez dokupywania dodatkowych kabli. W modelach o mocach 330 W, 420 W i 540 W występują trzy wtyczki z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem napięcia. Z kolei czwarta wtyczka oferuje taką funkcjonalność jak listwa przeciwprzepięciowa. W wariantach 840 W oraz 1040 W zamontowano po cztery gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem oraz cztery wyłącznie z ochroną przeciwprzepięciową. Do tych ostatnich można podłączyć akcesoria warte ochrony, ale niebędące kluczowe dla działania zestawu i przez to nie wymagające zasilania awaryjnego – np. głośniki czy oświetlenie ambientowe RGB.



Oprogramowanie Eaton UPS Companion

Modele 540 W (900 USB), 840 W (1300 USB) i 1040 W (1700 USB) można skomunikować z komputerem, używając przewodu USB oraz oprogramowania Eaton UPS Companion. Dostarcza ono danych o zużyciu energii i jej kosztach oraz umożliwia łatwą kontrolę ustawień. W modelu 420 W jest to opcjonalne – wariant z komunikacją USB nosi oznaczenie 700 USB, a bez niej 700. Z kolei model 330 W (550) jest jej pozbawiony. Na froncie urządzeń ze wsparciem dla Eaton UPS Companion został zamontowany dodatkowy port USB-A oraz USB-C. Mogą one zostać wykorzystane np. do ładowania pada konsolowego albo smartfona.



Ceny i dostępność

Zasilacze UPS Eaton 3P Ellipse wchodzą do sprzedaży z dzisiaj. Sugerowane ceny detaliczne zaczynają się od 400 PLN za model 550 (330 W), a kończą na 1400 PLN w przypadku wariantu 1700 USB (1040 W).

































źródło: Info Prasowe - Eaton