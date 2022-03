Premiera serii Xiaomi 12

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi ogłosiło dziś wprowadzenie na rynki światowe nowej flagowej serii Xiaomi 12, obejmującej trzy urządzenia: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, oraz Xiaomi 12X. Seria Xiaomi 12 umożliwia użytkownikom nagrywanie studyjnej jakości ujęć bez względu na okoliczności, czy to w trudnych warunkach oświetleniowych, czy w ruchu. Wszystkie trzy telefony mogą pochwalić się wysokiej klasy potrójnym układem aparatów fotograficznych z głównym aparatem szerokokątnym o rozdzielczości 50 MP i możliwością nagrywania w 8K (dotyczy modeli Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12). Xiaomi 12 Pro wyróżnia się matrycą 50 MP, w której zastosowano nowy sensor Sony IMX707. Czujnik ten jest w stanie zarejestrować duże ilości światła, dzięki czemu szybko łapie ostrość i oddaje naturalne kolory. Xiaomi 12 i Xiaomi 12X mają ultraszerokokątną kamerę 13 MP oraz makro 5 MP.







Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 wprowadzają również zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Te innowacje sprawiają, że łatwiej jest kręcić filmy i robić zdjęcia w trudnych warunkach i w ruchu. Xiaomi ProFocus inteligentnie identyfikuje i śledzi obiekty, zapobiegając rozmyciu lub nieostrości. Funkcja Ultra Night Video wykorzystuje autorskie algorytmy do nagrywania wideo nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Funkcja One-click AI Cinema, dostępna we wszystkich trzech urządzeniach, oferuje wiele kreatywnych opcji edycji wideo, takich jak tryb Równoległy świat, film z zamrożoną klatką czy Magiczny zoom.



Wydajność i energooszczędność

Seria Xiaomi 12 wykorzystuje chipset Qualcomm Snapdragon. Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 mogą pochwalić się procesorem Snapdragon 8 Gen 1 - najbardziej zaawansowaną platformą mobilną firmy Qualcomm. Zbudowany w procesie technologicznym 4 nm, procesor ten zwiększa wydajność grafiki o 30% i wydajność energetyczną o 25% w porównaniu z poprzednią generacją1. Z kolei Xiaomi 12X jest napędzany przez flagowy procesor 5G - Snapdragon 870. Wszystkie trzy urządzenia są wyposażone w system UFS 3.1, który zapewnia wyjątkową szybkość ładowania i transferu danych. Zastosowana pamięć RAM LPDDR5 umożliwia obsługę odczytu danych z prędkością do 6400 Mb/s. Smartfony serii Xiaomi 12 wyposażono w wydajny system chłodzenia z dużą komorą parową i grafitowe elementy przewodzące ciepło.



Rozrywka na poziomie

Wszystkie trzy urządzenia mają wyświetlacz AMOLED Dot Display z systemem TruColor, oceniony przez serwis DisplayMate na A+. Wyświetlacz jest wyposażony w odporne na zarysowania szkło Corning Gorilla Glass Victus i obsługuje Dolby Vision oraz HDR 10+. Xiaomi 12 Pro ma certyfikat SGS Eye.Care. Energooszczędny 6,73-calowy wyświetlacz WQHD+ wykorzystuje technologię AdaptiveSync Pro, która dostosowuje dynamiczne wyświetlanie w zakresie od 1 Hz do 120 Hz w zależności od trybu. Xiaomi 12 i Xiaomi 12X są w stanie wyświetlić ponad 68 miliardów kolorów. Oba urządzenia wyposażone są w AdaptiveSync 120 Hz.



Przenośne kino nie byłoby kompletne bez doskonałej jakości dźwięku. Za dźwięk w serii Xiaomi 12 odpowiada Harman Kardon, telefony te korzystają też z technologii Dolby Atmos. Cztery głośniki Xiaomi 12 Pro - w postaci dwóch głośników wysokotonowych i dwóch niskotonowych - zapewniają wyraźne szczegóły i szeroką scenę. Xiaomi 12 i Xiaomi 12X oferują dźwięk stereo, idealny do wciągającej gry lub oglądania filmów.



Seria Xiaomi 12 wykorzystuje system MIUI 13, wydany na początku tego roku. Aktualizacja obejmuje wyższą wydajność procesów w tle, inteligentniejsze przetwarzanie i dłuższy czas pracy na baterii. Nowe funkcje to m.in. opracowana przez Xiaomi technologia Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms i Smart Balance.



Błyskawiczne ładowanie

- Xiaomi 12 Pro ma szybkie ładowanie 120 W. Bateria o pojemności 4600 mAh ładuje się w zaledwie 18 minut w trybie Boost2.

- Xiaomi 12 i Xiaomi 12X mieszczą baterie o pojemności 4500 mAh. Oba urządzenia obsługują przewodowe ładowanie 67 W. Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 obsługują również ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W oraz ładowanie innych urządzeń (10 W).

- Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 wykorzystują inteligentny algorytm ładowania Xiaomi AdaptiveCharge, który uczy się i dostosowuje do nawyków użytkownika, co wydłuża żywotność baterii.



Flagowe możliwości w eleganckiej obudowie

Nowe smartfony mieszczą się wygodnie w dłoni dzięki wzornictwu serii Xiaomi 12. Węższe baterie o dużej pojemności i węższa szczelina w grzbiecie pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce w urządzeniu. 6,73-calowy wyświetlacz Xiaomi 12 Pro jest zamontowany w eleganckiej ramce z ciekawymi krzywiznami 3D. Natomiast 6,28-calowy wyświetlacz Xiaomi 12 i Xiaomi 12X mierzy zaledwie 69,9 mm szerokości i jest zaakcentowany łagodnymi zaokrągleniami3. Wszystkie trzy urządzenia są dostępne w kolorach szarym, fioletowym i niebieskim.



YouTube Premium za darmo

Klienci Xiaomi z serii 12 otrzymają do trzech miesięcy YouTube Premium za darmo, co daje użytkownikom dostęp do najlepszych treści bez reklam i w trybie offline, tam gdzie są one dostępne4. Korzyści obejmują subskrypcję YouTube Music Premium, w ramach której użytkownicy mogą uzyskać nieograniczony dostęp do ponad 80 milionów oficjalnych utworów, a także występów na żywo, coverów i remiksów.



Dostępność na rynku

- Xiaomi 12 Pro dostępny jest w dwóch wariantach, 8GB+256GB, 12GB+256GB, a sugerowana cena detaliczna zaczyna się od 999 USD.

- Xiaomi 12 występuje w trzech wariantach, 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB, a sugerowana cena detaliczna zaczyna się od 749 USD.

- Xiaomi 12X dostępny jest w dwóch wariantach, 8GB+128GB, 8GB+256GB, a sugerowana cena detaliczna zaczyna się od 649 USD.





































Źródło: Info Prasowe / Xiaomi