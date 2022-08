Premiera superwydajnego OnePlus 10T 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka OnePlus ogłosiła dziś światową premierę flagowca - OnePlus 10T, który przenosi wydajność na wyższy poziom, oferując superszybkie działanie nawet przy najintensywniejszym korzystaniu oraz innowacyjną optymalizację oprogramowania. Za wyjątkowe wrażenia użytkownika odpowiada autorski system OxygenOS, który zapewnia szybką i płynną pracę, a także olśniewający design i ulepszone funkcje bezpieczeństwa. Flagowiec OnePlus 10T jest napędzany najnowszą i najmocniejszą platformą mobilną Snapdragon 8+ Gen 1 firmy Qualcomm. W połączeniu z zaawansowanym systemem chłodzenia 3D Passive Cooling nowej generacji oraz optymalizacjami oprogramowania

w postaci AI System Booster pozwala zapewnić urządzeniu superszybką wydajność podczas wykonywania intensywnych oraz codziennych zadań.







OnePlus 10T ułatwi więc granie w gry mobilne lub korzystanie z mediów społecznościowych i to z możliwością pracy w tle aż

35 aplikacji jednocześnie, dzięki czemu możesz szybko przeskakiwać między nimi, wracając dokładnie tam, gdzie skończyłeś.





Superszybkie ładowanie

OnePlus 10T ładowany jest za pomocą aż 150W ładowarki SUPERVOOC Endurance Edition, która oferuje najszybsze prędkości ładowania na rynku. Dzięki temu użytkownicy będą spędzać mniej czasu na ładowaniu swojego urządzenia, a więcej - na korzystaniu z niego. 150W SUPERVOOC Endurance Edition zaledwie po 10 minutach ładowania zapewnia moc baterii na niemal cały dzień, a pełne naładowanie - od 1 do 100% - trwa zaledwie 19 minut. System ładowania OnePlus 10T jest bezpieczny i wydajny dzięki szeregowi technologii, takich jak Battery Health Engine, która wydłuża żywotność i zachowuje pojemność dużej baterii OnePlus 10T o pojemności 4800 mAh. System ładowania OnePlus 10T może pochwalić się również systemem Dual Pump, zamiast jednej, jak w wielu innych smartfonach, aby zapewnić szybsze ładowanie z większym bezpieczeństwem, lepszą wydajnością i mniejszym nagrzewaniem.



Silniejsza łączność

Aż 15 anten łącznie tworzy system anten 360 stopni OnePlus 10T, który zapewnia silniejszy sygnał Wi-Fi i komórkowy, niezależnie od tego, w jakiej pozycji używasz urządzenia. Funkcja Smart Link współpracuje z systemem antenowym OnePlus 10T, aby poprawić sygnał i prędkość wysyłania danych, zwłaszcza w obszarach o wysokim poziomie obciążenia sieci.



Design bez obciążeń

OnePlus 10T to kontynuacja filozofii designu bez obciążeń firmy OnePlus, oznaczającego dążenie do minimalizmu i prostoty przy zachowaniu najlepszych wrażeń z użytkowania oraz najwyższej wydajności. Dlatego najnowszy flagowiec ma konstrukcję unibody z doskonałym wyczuciem w dłoni - oraz oferowany jest w kolorze czarnym i zielonym. Wyświetlacz OnePlus 10T o przekątnej 6.7 cala zapewnia wyjątkowe wrażenia z oglądania i użytkowania dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 120 Hz, która pomaga również lepiej zachować żywotność baterii. Wyświetlacz OnePlus 10T posiada certyfikat HDR10+ oraz natywną obsługę 10-bitowych kolorów, oddając bogatsze i bardziej realistyczne barwy.



System potrójnych aparatów

OnePlus 10T wyposażony jest w potrójny system aparatów z tyłu – na czele z flagowym 50 MP z sensorem Sony IMX766 z OIS, ultraszeroki aparat 8 MP i kamerę makro o rozdzielczości 2 MP. System wraz z Nightscape 2.0 i ulepszoną wydajnością HDR zapewnia, że zdjęcia wykonane w słabym czy nierównomiernym oświetleniu będą jaśniejsze, ostrzejsze i wyraźniejsze dzięki dodatkowemu światłu pobranemu przez sensory aparatu 50 MP.



OxygenOS 12.1

OnePlus 10T jest dostarczany z preinstalowanym systemem OxygenOS 12.1 opartym na systemie Android 12, natomiast otrzyma trzy główne aktualizacje systemu Android oraz cztery lata aktualizacji zabezpieczeń. Aktualizacja do OxygenOS 13 nastąpi w późniejszym terminie.



OnePlus 10T trafi do sprzedaży premierowej w Polsce, już 11 sierpnia 2022 r.























Źródło: Info Prasowe / OnePlus