Prezenty pod choinkę o wartości 200 PLN od World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zespół odpowiedzialny za World of Tanks stara się stale podsycać świąteczną atmosferę. Z tej okazji na wszystkich czołgistów czeka niespodzianka! Aby upewnić się, że w tym wyjątkowym okresie nie zabraknie powodów do świętowania, twórcy gry przygotowali serię nietuzinkowych prezentów dla graczy na wszystkich platformach. Od 22 do 31 grudnia, gracze World of Tanks PC znajdą pod choinką specjalną niespodziankę – całkowicie nowy amerykański czołg średni IX poziomu, Patton. Ozdobiony wyjątkowym, świątecznym stylem 2D, zdecydowanie wyróżni się na polu bitwy. To pierwszy raz, kiedy gracze otrzymają czołg najwyższego szczebla zupełnie za darmo.







Do 31 grudnia, czołgiści w World of Tanks Blitz mogą zdobyć amerykański lekki czołg VI poziomu – Frosty, razem z świątecznym kamuflażem. Z kolei na graczy World of Tanks Modern Armor czeka już kalendarz adwentowy, wypełniony codziennymi paczkami nagród. Jednak największa z nich znajdzie się pod choinką 25 grudnia – całkowicie nowy czołg zaprojektowany specjalnie z okazji tegorocznych świąt. Aby zdobyć te wszystkie prezenty wystarczy jedynie zalogować się do gry!























Źródło: Info Prasowe - Wargaming