Superkomputer o mocy 1 EksaFLOPS z procesorami AMD Instinct MI300A

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Uniwersytet w Stuttgarcie i firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) ogłosiły podpisanie umowy na budowę dwóch nowych superkomputerów w Centrum Superkomputerowym Stuttgartu (Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart - HLRS). Pierwszy z nich o nazwie Hunter zostanie uruchomiony w 2025 roku i będzie wykorzystywał architekturę HPE Cray EX4000 oraz akcelerowane procesory AMD Instinct MI300A. Będzie to przejściowy system o spodziewanej szczytowej mocy na poziomie 39 PetaFLOPS, którego zadaniem będzie przygotowanie użytkowników na znacznie mocniejszą strukturę nazwaną Herder. Ta ma zostać zainstalowana w 2027 roku i mieć moc przeprowadzania tryliona (10¹⁸) FLOPS, czyli być maszyną eksaskalarną. Ostateczna konfiguracja systemu Herder zostanie określona przed końcem 2025 roku, ale z pewnością będzie wykorzystywać akceleratory obliczeniowe.







Mario Silveira, korporacyjny wiceprezes ds. sprzedaży OEM w AMD powiedział: "Cieszy nas w AMD rozwój współpracy z HLRS i HPE. Do projektu Hunter zapewniamy nasz przełomowy akcelerowany procesor AMD Instinct MI300A, aby zapewnić jak najlepszą wydajność, efektywność i transfer danych. Dzięki tej inicjatywie powstanie super nowoczesna infrastruktura do badań naukowych, sztucznej inteligencji i symulacji. Hunter ze spodziewanym uruchomieniem w 2025 roku wpisuje się w ambitne eksaskalarne plany HLRS i jednocześnie pokazuje on nasze wspólne z partnerami zaangażowanie na rzecz rozwoju zaawansowanych technologii oraz innowacji."



Hunter i Herder stworzą nowe możliwości badań w szeregu zastosowań w dziedzinie inżynierii i nauk stosowanych. Mogą one na przykład pomóc w projektowaniu bardziej efektywnych pojazdów i turbin, a także w opracowywaniu nowych materiałów dla elektroniki i innych zastosowań.





















Źródło: Info Prasowe - AMD