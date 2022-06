Private Division i Roll7 zapowiadają Rollerdrome

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Private Division i Roll7 ogłosiły dziś cyfrową premierę Rollerdrome, która nastąpi 16 sierpnia 2022 r. na systemy PlayStation®4, PlayStation®5 oraz PC (na platformie Steam). W tej trzecioosobowej strzelance dla jednej osoby gracze zachwycą się połączeniem płynnych ruchów i pełnej stylu mechaniki trików z trzymającą w napięciu walką. Tę śmiałą hybrydę shootera i gry skejterskiej osadzono w mrocznej, dystopijnej retroprzyszłości, a nad jej powstawaniem czuwa studio Roll7, twórcy entuzjastycznie przyjętej serii OlliOlli World oraz mistrzowie tworzenia płynnej rozgrywki.



Rollerdrome kreuje charakterystyczne, retrofuturystyczne uniwersum o niepowtarzalnym DNA. Komiksowa oprawa graficzna ożywa przy akompaniamencie w pełni oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Electric Dragon, wykonawca tworzący w gatunku darksynth, łączy w niej kultowe brzmienia lat 70. ze współczesną muzyką do jazdy za kółkiem i nowoczesnymi walorami produkcyjnymi, tworząc niezapomniane, pulsujące tło muzyczne do trwającej na ekranie rozwałki.



Gra rozgrywa się w roku 2030 – w świecie rosnących kryzysów politycznych publika jest karmiona przemocą i ekscesami nowego, brutalnego sportu: Rollerdrome. Granice między rzeczywistością a spektaklem na arenie się zacierają, a uczestniczy biorą udział w serii prób przeciwko zabójczym Graczom Gospodarzom. Zawodnicy w tym brutalnym widowisku starają się osiągnąć jak najwyższy wynik, łącząc eliminacje z widowiskowymi sztuczkami, a także wykonując szereg wyzwań.



Gracz zakłada wrotki, stawiając pierwsze kroki w tym brutalnym sporcie jako Kara Hassan. Podczas gdy za kulisami nikczemny gigant technologiczny rozgrywa swoją nikczemną intrygę, Kara i gracz będą musieli skupić się na swoim celu – wspięciu się na szczyty ligi i zostaniu kolejnym mistrzem Rollerdrome.



Rollerdrome to dzieło obsypanego nagrodami i uhonorowanego statuetką BAFTA londyńskiego studia Roll7, które słynie z definiowania gatunków na nowo i tworzenia wyjątkowych gier, takich jak OlliOlli, OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, OlliOlli World, Laser League i NOT A HERO.



Rollerdrome trafi do cyfrowej dystrybucji w cenie 29,99€ już 16 sierpnia 2022 r. na PlayStation®4, PlayStation®5 i PC (na platformie Steam). Rollerdrome otrzymało od ESRB klasyfikacją wiekową M.





Źródło: Informacja Prasowa