Produktywność bez ograniczeń z przenośnym monitorem AOC 16T3EA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AOC rozszerza ofertę monitorów przenośnych o model 16T3EA. Jest to wyświetlacz Full HD o przekątnej 15.6 cala z dotykowym panelem IPS. Urządzenie wpłynie pozytywnie na produktywność w podróży, podczas delegacji oraz na stanowiskach pracy o ograniczonej przestrzeni. Za sprawą niskiej wagi – wynoszącej niecałe 1,.1 kg – oraz dzięki dołączonemu pokrowcowi, przenoszenie monitora AOC 16T3EA nie stanowi problemu. Szczególnie docenią to osoby, które często odbywają podróże służbowe, a ekran laptopa nie jest dla nich wystarczający do komfortowej pracy.







Ponadto stosunkowo niewielkie wymiary urządzenia, wraz z opcją mocowania w standardzie VESA 50 x 50, 75 x 75 lub 100 x 100, sprawiają, że jest ono również optymalnym wyborem w przypadku stanowisk o ograniczonej przestrzeni. Dodatkowym atutem jest obecność funkcji automatycznego obracania obrazu do pozycji pionowej lub poziomej, dzięki czemu użytkownicy mogą bezproblemowo dopasować pozycję monitora do aktualnie wykonywanych czynności.



Uniwersalne USB-C

AOC 16T3EA wyposażono w głośniki oraz złącze USB-C 3.2 (DisplyPort Alt Mode) z Power Delivery 15 W. Dzięki temu można w prosty sposób przesyłać obraz, dźwięk i energię z PC lub laptopa do monitora, za pomocą jednego kabla.

Takie rozwiązanie sprawia, że utrzymanie porządku na stanowisku pracy jest znacznie łatwiejsze. Osoby wyjeżdżające w delegacje również mogą docenić fakt, że nie muszą pamiętać o wzięciu kilku różnych kabli – wystarczy im tylko jeden.



Cena i dostępność

AOC 16T3EA wejdzie do sprzedaży w sierpniu w sugerowanej cenie detalicznej 768 PLN. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

































źródło: Info Prasowe - AOC