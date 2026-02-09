Projektory Dangbei - Zimowe Igrzyska Olimpijskie niczym na stadionie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tegoroczne Zimowe Igrzyska zasługują na to, by doświadczyć ich jak na żywo. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi marka Dangbei z projektorem laserowym Mars i przenośnym Freedo, a także innowacyjnemu Atom, dzięki któremu nie przegapisz żadnego punktu - nawet w podróży, bez dostępu do zasilania czy telewizji satelitarnej. Dangbei Freedo został stworzony z myślą o tych, którzy chcą oglądać Zimowe Igrzyska bez ograniczeń miejsca. Bezprzewodowa konstrukcja ważąca 1,40 kg pozwala korzystać z projektora w salonie, sypialni czy jadalni. Na pustej ścianie w przyciemnionym pokoju uzyskamy obraz o przekątnej do 180 cali w rozdzielczości Full HD. Szybkie uruchomienie, integracja z Android TV oraz głośnik Dolby Audio 6 W, 360 stopni sprawiają, że olimpijskie emocje można poczuć w kilka chwil.







Wielkie wrażenia na wielkim ekranie

Dangbei Mars Pro 2 przenosi doświadczenie na poziom kina domowego. Projektor wyświetla obraz o przekątnej nawet 200 cali w rozdzielczości do 4K i HDR, przy luminacji 2450 wg normy ISO/IEC 21118 i dobrym kontraście. Podwójne głośniki stereo Dolby Audio 12 W eliminują potrzebę dodatkowego sprzętu, a korekcja AI InstanPro wraz z zastosowanymi czujniki CMOS i dToF pozwalają ustawić obraz w kilka chwil, nie przerywając oglądania najgorętszych momentów rywalizacji.



Wielkie wrażenia w miniaturowej formie

Dangbei Atom to projektor dla podróżników i fanów sportu w ruchu. Ważący zaledwie 1.28 kg i o rozmiarach porównywalnych do książki (19.51 x 19.51 x 4.75 cm), zmieści się w każdym bagażu. Nie wymaga dodatkowych przewodów dzięki integracji z Google TV. Dzięki jasności do 1200 ISO lumenów, można cieszyć się pełnią olimpijskich emocji z pełnią detali, niezależnie od tego czy jesteś w pociągu, hotelu czy domku w górach.



Projektory Dangbei (Freedo - około - 2149 PLN/ Mars Pro 2 - około - 4679 PLN/ Atom - około - 2719 PLN), dostępne są w sprzedaży w sieciach elektromarketów Media Expert, x-kom oraz RTV Euro AGD.

































źródło: Info Prasowe - Dangbei