Promocja Samsung Cashback przy zakupie urządzeń Galaxy

Samsung Cashback powraca w wielkim stylu. Teraz, kupując wybrane smartfony i tablety Samsung z serii Galaxy można zyskać zwrot od 300 do 1000 PLN w zależności od wybranego modelu. Korzystając z trwającej od 8 do 21 marca promocji Samsung Zwrot na konto za zakup wybranych urządzeń Galaxy można zyskać:

Kupując Galaxy S21 5G – 300 PLN zwrotu

Kupując Galaxy S21+ 5G – 400 PLN zwrotu

Kupując Galaxy S21 Ultra 5G – 500 PLN zwrotu

Kupując Galaxy Z Flip 5G – 500 PLN zwrotu

Kupując Galaxy Tab S7 lub Tab S7+ – 600 PLN zwrotu

Kupując Galaxy Z Fold2 5G – 1000 PLN zwrotu







Jak wziąć udział w promocji?

- Dokonać zakupu smartfonu Galaxy S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G lub tabletu Galaxy Tab S7|S7+ w okresie od 08.03.2021 do 21.03.2021 u partnerów handlowych.

- Aktywować swoje urządzenie z aktywną polską kartą SIM do 24.03.2021 r.

- Zalogować się do aplikacji Samsung Members na swoim nowym smartfonie lub tablecie.

- Wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy w terminie do 26.03.2021 załączając dowód zakupu oraz numer konta bankowego.



Wypłata kwoty przewidzianej w regulaminie promocji nastąpi do 21 dni roboczych od daty pozytywnej weryfikacji. Liczba zwrotów jest ograniczona. O przyznaniu zwrotu decyduje termin zgłoszenia do promocji. Szczegółowe warunki oraz regulamin promocji znaleźć można na stronie www.zwrot.samsung.pl.



















