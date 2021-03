Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Obudowa Zalman Z9 Iceberg to obudowa o froncie inspirowanym górą lodową. Oprócz minimalistycznego wzornictwa konstrukcja oferuje nieprzeciętnie dużą ilość miejsca. Wewnątrz zmieszczą się karty graficzne o długości do 390 mm. Obecność trzech pionowych slotów PCI-Express sprawia, że modele z rozbudowanym chłodzeniem można zamontować również wertykalnie. Obudowa ma preinstalowany stosowny holder dla GPU i przygotowane miejsce dla kabla risera PCIe w standardzie 4.0. Z potężną kartą może sąsiadować wysoki na 185 milimetrów schładzacz procesora. Jest też przestrzeń na siedem dodatkowych śmigieł.







Fani dużych, wolnoobrotowych konstrukcji mogą postawić na modele o średnicy do 200 mm z przodu i 140 mm z tyłu. Domyślnie producent dołącza dwa wentylatory (przedni i tylny) o średnicy 140 mm. Miłośnicy chłodzenia cieczą znajdą z kolei przestrzeń dla dwóch chłodnic o długości do 360 mm każda.



Utrzymanie wnętrza obudowy Zalman Z9 Iceberg ułatwiać mają filtry przeciwkurzowe. Na dole znalazł się wariant szufladkowy, z góry zaś zabezpieczenie osadzono w demontowalnej, twardej ramie. Wnętrze, w którym może pojawić się rozbudowana płyta główna w standardzie E-ATX, można podziwiać poprzez okno wykonane z grubego (4 mm), hartowanego szkła. W tak zwanej “piwnicy” zlokalizowano klatkę na zasilacz o długości do 200 milimetrów.



Całość uzupełnia panel I/O, który oferuje pięć portów USB, w tym jeden typu C w standardzie 3.1 Gen 2, dwa USB 3.0 i dwa USB 2.0. Towarzyszą mu gniazda audio i przycisk do sterowania podświetleniem LED. Obudowa Zalman Z9 Iceberg jest wykonana głównie ze stali i hartowanego szkła. Całość waży blisko 10 kg i będzie dostępna w dwóch kolorach białym i czarnym. Konstrukcja powinna dotrzeć na sklepowe półki pod koniec marca. Zainteresowani jej zakupem muszą liczyć się z wydatkiem około 370 PLN.





Dane techniczne:

• model: Z9 Iceberg

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 496 x 245 x 473 mm

• materiał: stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 9.6 kg

• kompatybilne formaty płyt głównych: E-ATX, ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 185 mm

• maks. długość karty graficznej: 390 mm

• maks. długość zasilacza: 200 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7 + 3 w pionie

• liczba zatok 2.5”: do 5

• liczba zatok 3.5”: do 4

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120/140 mm lub 2 x 200 mm na przednim panelu (zainstalowany 140 mm)

- 3 x 120 lub 2 x 140 mm na górnym panelu

- 1 x 120/140 mm na tylnym panelu (zainstalowany 140 mm)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 360 mm z przodu i na górze

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB-C 3.1 Gen 2

- 2 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x kontroler podświetlenia LED

• dodatkowe wyposażenie:

- filtry przeciwkurzowe































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia