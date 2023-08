Przełomowa aktualizacja Razer Nexus 3.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj znaczącą aktualizację swojej aplikacji Razer Nexus dla iPhone’a i Androida. Nexus 3.0 wprowadza szereg nowych, innowacyjnych funkcji dla systemu Android oraz ulepszone funkcje dla użytkowników iPhone’ów. Aktualizacja Razer Nexus 3.0 to ucieleśnienie innowacji oraz wciągających i intuicyjnych doświadczeń z użytkowania. Aplikacja jest głównym programem uruchamiającym gry na urządzeniach Razer Edge i Kishi V2 i dowodem na zaangażowanie Razera w zapewnianie grom wysokiej wydajności. Aktualizacja aplikacji jest dostępna dla użytkowników bezpłatnie.







Odkrywanie gier na nowo: Aplikacja Razer Nexus staje się najlepszym konsjerżem do gier, prezentując społeczności Razera tylko skrupulatnie wyselekcjonowany wybór gier. Opcjonalne podglądy wideo i starannie przemyślane kategorie minimalizują czas między poznawaniem nowych gier a rozgrywką. Wzbogacony katalog tytułów jest już dostępny dla użytkowników Androida i iPhone’a.



Odświeżony interfejs użytkownika: Użytkownicy Razer Nexus będą mogli teraz korzystać z ulepszonego interfejsu użytkownika, oferującego nowe opcje animowanych teł - Dynamic Color lub Game Background, które zapewniają unikalne, starannie dobrane tapety dla zainstalowanych gier. Aktualizacja wprowadza również wiersz Favorites (Ulubione), dający natychmiastowy dostęp do ulubionych gier, a także automatyczne uruchamianie aplikacji na Androidzie po podłączeniu Kishi V2 lub Kishi V2 Pro.



Nowe ulepszenia rewolucyjnego trybu wirtualnego kontrolera (tylko Android):

Tryb wirtualnego kontrolera daje użytkownikom kompatybilność Kishi V2 z grami obsługiwanymi wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego. Nexus 3.0 zapewnia ważne ulepszenia, takie jak dodanie obsługi gier MOBA, opcje odwrócenia osi kamery X / Y, kontrolę czułości kamery, mapowanie klawiszy dla przycisków M1 / M2 oraz usunięcie wymogu pozwoleń na dostęp (Android). Razer rozwija tryb wirtualnego kontrolera, aby zwiększyć liczbę gier dostępnych dla użytkowników Kishi V2 Android.



Zoptymalizowana wydajność w grach (tylko Android): Aktualizacja pokazuje jak Razer bardzo skupia się na wydajności i niezawodności, w tym zmniejszeniu zużycia energii przez kontrolery Kishi V2, automatycznym zapobieganiu wprowadzaniu danych przez kontroler (gdy urządzenie jest w trybie uśpienia), ulepszonej niezawodności przycisku uruchamiania aplikacji oraz wyższej jakości i niezawodności przechwytywanych filmów i zrzutów ekranu. Po raz pierwszy użytkownicy mogą teraz wybierać między trybami kontrolera HID i XInput (w Kishi V2 Pro).



Aplikacja będzie od dzisiaj dostępna w Google Play Store oraz iOS App Store.

















Źródło: Info Prasowe - Razer