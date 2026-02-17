2026-02-17 15:02
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Przeglądarka Opera kończy 30 lat

Przeglądarka Opera kończy trzydzieści lat, a my świętujemy to uruchamiając „Opera Web Rewind” – cyfrowe archiwum i interaktywne doświadczenie stworzone po to, by zachować najbardziej ikoniczne momenty sieci. To zachęta do ponownego odkrycia, jak ewoluował internet – od pisku modemów 56k łączących się z siecią po erę promptów AI. Z okazji naszej rocznicy szukamy najlepszych wspomnień internetowych, które naprawdę zapadły w pamięć. Zachęcamy wszystkich, by na chwilę się zatrzymali i podzielili się swoimi momentami „Web Rewind” – czy to zmieniającą życie interakcją online, nostalgiczną stroną z grami, czy kawałkiem internetowego folkloru, który zdefiniował ich doświadczenie w sieci.



Autorzy trzech najlepszych zgłoszeń wygrają podróż do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło: CERN w Szwajcarii. To tam na początku lat 90. narodził się World Wide Web. Zwycięzcy będą mieli rzadką okazję odwiedzić siedzibę Wielkiego Zderzacza Hadronów i stanąć w miejscu, gdzie Sir Tim Berners-Lee po raz pierwszy zrewolucjonizował sposób, w jaki dzielimy się informacjami.

Jak wziąć udział?
• Zgłoszenie: wejdź na stronę Web Rewind i kliknij przycisk „Submit”.
• Format: opis (do 500 znaków) oraz opcjonalnie załączone obrazy lub wideo (do 10 MB).
• Termin: zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca 2026 r.
Zwycięzcy: ogłoszeni wkrótce po zakończeniu naboru, wyjazd zaplanowany przed 30 czerwca 2026 r.

Archiwum: Odkryj na nowo 30 lat cyfrowej kultury
Web Rewind pozwala odkrywać perełki z historii sieci, wchodząc w interakcję z cyfrowymi „artefaktami” bezpośrednio w przeglądarce – niezależnie od tego, czy korzystasz z telefonu, czy komputera.
• Przytrzymaj spację (lub dotknij i przytrzymaj na urządzeniach mobilnych), aby szybko przewijać czas, albo kliknij w konkretne lata, by przejrzeć wyselekcjonowaną kolekcję wczesnych układów mediów społecznościowych, viralowych trendów i ikonicznych elementów internetowego folkloru.
• Archiwum obejmuje wszystko – od ery „You’ve Got Mail” i pierwszych spersonalizowanych stron MySpace po narodziny kultury viralowych wideo.




źródło: Info Prasowe - OPERA
