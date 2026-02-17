Przeglądarka Opera kończy 30 lat

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przeglądarka Opera kończy trzydzieści lat, a my świętujemy to uruchamiając „Opera Web Rewind” – cyfrowe archiwum i interaktywne doświadczenie stworzone po to, by zachować najbardziej ikoniczne momenty sieci. To zachęta do ponownego odkrycia, jak ewoluował internet – od pisku modemów 56k łączących się z siecią po erę promptów AI. Z okazji naszej rocznicy szukamy najlepszych wspomnień internetowych, które naprawdę zapadły w pamięć. Zachęcamy wszystkich, by na chwilę się zatrzymali i podzielili się swoimi momentami „Web Rewind” – czy to zmieniającą życie interakcją online, nostalgiczną stroną z grami, czy kawałkiem internetowego folkloru, który zdefiniował ich doświadczenie w sieci.







Autorzy trzech najlepszych zgłoszeń wygrają podróż do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło: CERN w Szwajcarii. To tam na początku lat 90. narodził się World Wide Web. Zwycięzcy będą mieli rzadką okazję odwiedzić siedzibę Wielkiego Zderzacza Hadronów i stanąć w miejscu, gdzie Sir Tim Berners-Lee po raz pierwszy zrewolucjonizował sposób, w jaki dzielimy się informacjami.



Jak wziąć udział?

• Zgłoszenie: wejdź na stronę Web Rewind i kliknij przycisk „Submit”.

• Format: opis (do 500 znaków) oraz opcjonalnie załączone obrazy lub wideo (do 10 MB).

• Termin: zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca 2026 r.

Zwycięzcy: ogłoszeni wkrótce po zakończeniu naboru, wyjazd zaplanowany przed 30 czerwca 2026 r.



Archiwum: Odkryj na nowo 30 lat cyfrowej kultury

Web Rewind pozwala odkrywać perełki z historii sieci, wchodząc w interakcję z cyfrowymi „artefaktami” bezpośrednio w przeglądarce – niezależnie od tego, czy korzystasz z telefonu, czy komputera.

• Przytrzymaj spację (lub dotknij i przytrzymaj na urządzeniach mobilnych), aby szybko przewijać czas, albo kliknij w konkretne lata, by przejrzeć wyselekcjonowaną kolekcję wczesnych układów mediów społecznościowych, viralowych trendów i ikonicznych elementów internetowego folkloru.

• Archiwum obejmuje wszystko – od ery „You’ve Got Mail” i pierwszych spersonalizowanych stron MySpace po narodziny kultury viralowych wideo.





























źródło: Info Prasowe - OPERA