Przewodowy zestaw Logitech Signature Slim

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech ogłasza premierę zestawu Signature Slim Wired Combo MK620/MK625 for Business – nowoczesnego duetu klawiatury i myszy, stworzonego z myślą o firmach oraz sektorach, które potrzebują przewodowego połączenia ze względu na bezpieczeństwo, stabilność działania i łatwość wdrożeń IT. To idealne rozwiązanie do przestrzeni współdzielonych, gdzie sprzęt bywa wykorzystywany rotacyjnie i musi działać bez zarzutu, niezależnie od systemu – Windows, macOS czy ChromeOS.







Przewodowo, bo pewnie – rozwiązania dla wymagających środowisk pracy

Choć świat coraz bardziej zmierza w stronę technologii bezprzewodowych, wiele branż – takich jak bankowość, opieka zdrowotna czy edukacja – ma solidne powody, by pozostać przy rozwiązaniach przewodowych. W szpitalach liczy się każda sekunda – wyczerpana bateria czy brak połączenia mogą mieć poważne konsekwencje dla ludzkiego życia. Na giełdach i w instytucjach finansowych kluczowa jest natychmiastowa reakcja i niezawodność działania. W szkołach czy biurach współdzielonych – brak klawiatury lub myszy to często po prostu przestój w pracy.



Nowoczesna klawiatura i mysz – większy komfort i produktywność

Klawiatura z zestawu Signature Slim Wired MK620/MK625 for Business łączy kompaktowy design z wygodą znaną z laptopów – dzięki niskoprofilowym klawiszom nawet wielogodzinna praca staje się komfortowa. Specjalny przycisk AI Launch Key pozwala natychmiast uruchomić Copilota w systemie Windows lub Gemini w ChromeOS – a jeśli firma korzysta z innych narzędzi, np. ChatGPT czy Perplexity, klawisz można łatwo zaprogramować. Dodatkowo zestaw oferuje wbudowane skróty do najważniejszych funkcji spotkań online – takich jak wyciszenie mikrofonu, włączenie/wyłączenie kamery czy udostępnienie ekranu w Microsoft Teams, Zoom lub Google Meet – wszystko dostępne jednym kliknięciem.



Mysz Signature Wired M520 lub M520 L for Business została zaprojektowana tak, by pasować zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym. Jej szybkość można dostosować do preferencji użytkownika, a dzięki technologii SmartWheel wystarczy jeden ruch, by przewijać strony błyskawicznie lub z chirurgiczną precyzją – linijka po linijce. Technologia Silent Touch redukuje dźwięk kliknięć nawet o 90%, co jest szczególnie istotne w cichych przestrzeniach pracy.



Proste i wygodne wdrożenie dla działów IT

Podczas gdy pracownicy cieszą się wszechstronnością zestawu Signature Slim Wired Combo MK620, liderzy IT są zadowoleni z łatwości jego wdrożenia w dużych organizacjach. Wystarczy podłączenie przez USB-C, wybór systemu operacyjnego – i gotowe. Dzięki kompatybilności z Windows, macOS i ChromeOS oraz możliwości zarządzania sprzętem przez platformę Logitech Sync, zespoły IT zyskują realną oszczędność czasu i mniejszą liczbę zgłoszeń do helpdesku. Przewodowe rozwiązanie to również brak konieczności ładowania i mniejsze ryzyko zagubienia sprzętu – co doceni każdy menedżer IT odpowiedzialny za sprzęt firmowy.



Ekologiczne podejście

Nowy zestaw Logitech to kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju. Klawiatura została wykonana w 66% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a jej aluminiowa płyta powstała z niskoemisyjnego aluminium. Opakowania pochodzą wyłącznie z odpowiedzialnych źródeł certyfikowanych przez FSC. Dodatkowo, w porównaniu do poprzedniego zestawu MK120, nowe urządzenia zużywają znacznie mniej energii: klawiatura – o 49%, a mysz – o 50%.



Dostępność i ceny

Signature Slim Wired Combo MK620/MK625 for Business trafi do globalnej sprzedaży 27 czerwca w cenie 419 PLN. Produkty będzie można zakupić również osobno - klawiaturę K620 w cenie 309 PLN, a myszy M520 i M520 L – po 165 PLN. Produkty będą dostępne na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych partnerów.



































źródło: Info Prasowe - Logitech