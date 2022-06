Pyrkon - Startuje Bitwa Legend. Weź udział i zgarnij nagrody

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 17 czerwca startuje kolejna edycja Pyrkonu. Podczas dwóch dni Festiwalu uczestnicy będą mogli wziąć udział w Bitwie Legend przygotowanej przez Komputronik, Samsung i Microsoft. Najlepsi zyskają status legendy i wygrają atrakcyjne nagrody. W przestrzeni przygotowanej przez Komputronik, Samsung oraz Microsoft odbywać się będą drużynowe rozgrywki, w trakcie których uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w różne tytuły gier, m.in. League of Legends czy Mortal Kombat. By jeszcze bardziej wczuć się w magiczny klimat gier każdy będzie mógł skorzystać z profesjonalnego make-up’u i ucharakteryzować się na ulubionego bohatera. Każdy zespół będzie reprezentował jeden z żywiołów, co gwarantuje niesamowite wrażenia. Zawodnicy będą rywalizować między sobą i walczyć o nowy sprzęt elektroniczny.







Ci, którzy szukają niezwodnego sprzętu, który pozwoli przenieść im się w świat fantasy, znajdą go w specjalnym pasażu Pyrkon, który przygotował Komputronik. Monitory Samsung, game passy i niezawodny system Windows 11 sprawią, że każda rozgrywka będzie jeszcze przyjemniejsza. Bajkowo podświetlona klawiatura California Access Shark CA-1418 to doskonały wybór dla każdego gracza. Została ona wyposażona w aż 10 trybów podświetlenia i pięć poziomów szybkości iluminacji. Arcymocny laptop HP Victus 16-e0304nw został wyposażony we wszystkie funkcje niezbędne do gier i codziennego użytkowania. Procesor AMD Ryzen 5, 16 GB RAM i karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 sprawią, że każda bitwa będzie łatwiejsza do wygrania. Dodatkowo teraz kupimy go aż 700 PLN taniej.













Źródło: Info Prasowe / Komputronik